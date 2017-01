Wehr Familienzentrum im alten Wehrer Krankenhaus

Abriss des Gründungshauses der Wehrer Bürgerstiftung. Abriss vermutlich noch in diesem Jahr

Wehr – Ein „Haus der Familie“ plant die Stadt an der Stelle des früheren Wehrer Krankenhauses in der Georg-Kerner-Straße. Das Gebäude dient seit mehreren Jahrzehnten als Unterkunft für Obdachlose und Asylbewerber in Anschlussunterbringung. Im Oktober 2015 hatte der Gemeinderat den Abriss des weitgehend maroden Gebäudes beschlossen. Eine „zentrale Anlaufstelle für alle Fragen der Familie“ will Bürgermeister Michael Thater in dem dreigeschossigen Neubau unterbringen. Während das Erdgeschoss der Kinderbetreuung gewidmet ist, sollen im Obergeschoss spezielle Angebote wie Therapie-, Bewegungs- und Beratungsräume eine Heimat finden, ebenso die Jugendmusikschule und die Volkshochschule. Im Dachgeschoss des Flachbaus sind vier Seniorenwohnungen vorgesehen, im ersten Obergeschoss drei.

Herzstück des Hauses ist nach der derzeitigen Planung der Kindergarten mit Krippe im Erdgeschoss. Die Einrichtung soll drei- beziehungsweise viergruppig werden und den bisherigen Kindergarten „In der Au“ ersetzen. Dort gibt es zum einen Sanierungsbedarf, andererseits stößt die Einrichtungen mittlerweile an ihre Grenzen. „Erweiterungsmöglichkeiten gibt es hier nicht“, so Thater. Der neue Kindergarten in der Georg-Kerner-Straße könnte auch Flüchtlingskinder aus der Gemeinschaftsunterkunft Egerten aufnehmen, die bislang In der Au keinen Platz mehr gefunden haben und deshalb auf andere, weiter entfernt liegende Einrichtungen verteilt wurden.

Der Grundriss des geplanten Neubaus ist L-förmig, ähnlich der bisherigen Bebauung – dies ist nahezu die einzige Gemeinsamkeit mit dem alten Gebäude. Einen besonderen Charme bekommt die Planung durch die Finanzierung durch einen privaten Investor. Rund vier Millionen will der Privatmann in den Neubau stecken, refinanzieren würde sich dies durch die städtische Miete. Nachdem die Stadt in den vergangenen Jahren auf der Zelg und in Öflingen zwei neue Kindergärten gebaut hat und die finanzielle Rücklagen weitgehend aufgebraucht sind, ist dieses Angebot natürlich äußerst willkommen, weil es nicht den ohnehin eng gezurrten Haushalt belastet. Da nach den aktuellen Plänen der benachbarte Park mit mehrere Mehrfamilienhäusern bebaut werden soll, könnte die Stadt durch zusätzliche Grundstücksverkäufe finanziell sogar profitieren.

Ein städtisches Familienzentrum steht schon seit mehreren Monaten zur Diskussion – bislang allerdings nur nicht-öffentlich. Im Sommer besichtigte der Gemeinderat dazu eine entsprechende Einrichtung in Rheinfelden. Geplant war der Neubau schon ursprünglich für 2017, doch den fälligen Beschluss nahm Bürgermeister Michael Thater im vergangenen Sommer von der Agenda. Der Grund: Wenige Wochen zuvor hatte der Gemeinderat eine Anpassung der Kindergartengebühren abgelehnt, das Defizit der Betreuungseinrichtungen drohte dadurch noch weiter zu wachsen. „Der Bau eines weiteren Kindergartens war unter diesen Vorzeichen nicht vermittelbar“, ärgert sich Thater noch immer über den damaligen Beschluss. „Ein schwarzer Tag“ sei dies gewesen. „Das hat uns anderthalb Jahre gekostet.“ Mit dem Baubeginn rechnet Thater erst 2018, in diesem Jahr soll aber der Abriss des alten Krankenhauses realisiert werden.

Das alte Wehrer Krankenhaus: Ein Gebäude mit langer Geschichte