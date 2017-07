Wehr Familienstreit endet mit Schuss aus Schreckschusswaffe

In Wehr eskaliert Streit zweier Männer auf offener Straße.

Zwischen zwei Familienangehörigen kam es am Sonntagmittag in Wehr zum Streit auf offener Straße, der darin gipfelte, dass ein 42 Jahre alter Mann einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe auf seinen 31 Jahre alten Kontrahenten abgab. Dieser klagte danach über Schmerzen im Ohr. Zuhause konnte der 42-Jährige angetroffen werden. Er ließ sich widerstandslos festnehmen, zeigte sich aber ansonsten völlig uneinsichtig. Auf richterliche Weisung hin wurde er in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.