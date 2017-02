Polizei kontrolliert am Dienstagvormittag Autofahrer in Wehr.

Die Polizei kontrollierte am Dienstag in Wehr gegen 11 Uhr einen Chevrolet Spark in der Öflinger Straße. Bei dem 25 Jahre alten Fahrer wurden Symptome für Drogenkonsum festgestellt, woraufhin ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis und Kokain. Eine Blutentnahme wurde richterlich angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Da der junge Fahrer aus der Schweiz stammte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 550 Euro erhoben.