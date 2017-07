Wehr FDP-Bundestagskandidat Daniel Poznanski stellt sich dem Ortsverband Bad Säckingen-Wehr vor

Mit einem Rundumschlag durch seine politischen Schwerpunktthemen hat sich Daniel Poznanski, der Bundestagskandidat der FDP für den hiesigen Wahlkreis Waldshut, mit dem Ortsverband der Partei in Bad Säckingen und Wehr bekannt gemacht. Im Rahmen der Hauptversammlung des Ortsverbands präsentierte Poznanski sein Programm. Ganz oben auf seiner Agenda stehen die Gesundheitspolitik, die Elektrifizierung der Bahnstrecke entlang des Hochrheins sowie das Vorantreiben zur Fertigstellung der Autobahn 98. Eingegliedert sind diese Themen in die allgemeine Stärkung des ländlichen Raums, wo Poznanski, ebenso wie seine Parteikollegen, akuten Handlungsbedarf sieht.

Angeregt durch die anhaltende Debatte und die kürzlich veröffentlichten hohen Verlustzahlen der Spitäler Hochrhein GmbH, positionierte sich Poznanski klar für ein Zentralklinikum. "Auf lange Sicht ist das sinnvoller, auch aus wirtschaftlichen Gründen", ist Poznanski überzeugt, der allerdings zugleich darlegete, dass gesundheitspolitische Entscheidungen nicht nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen dürften. Als Bundestagskandidat müsse er jedoch den gesamten Landkreis im Blick behalten.

Eine ebenso deutliche Stellungnahme bezüglich des Bad Säckinger Krankenhauses wünscht sich der Vorsitzende des Ortsverbands, Wolfgang Eckert, von der Stadt Wehr: "Ich habe das Gefühl, man will sich der Mehrheit anschließen. Das ist ein Zeichen von Schwäche." Abgesehen von der prekären Lage der Spitäler, fordert Poznanski, in der gesamten gesundheitspolitischen Landschaft "neue, innovative Wege zu gehen". Stipendienprogramme für Medizinstudenten oder steuerliche Anreize seien eine Möglichkeit, um junge Ärzte zum Praktizieren im ländlichen Raum zu verpflichten. "Es ist attraktiv, hier zu leben, aber das muss jungen Studenten in Großstädten erst bewusst gemacht werden", erklärt Poznanski.

Als "Anwalt der mittelständischen Leute" möchte sich Poznanski auch auf bundesweiter Ebene für eine Entbürokratisierung einsetzten und betont: "Das hat in den letzten vier Jahren im Bundestag gefehlt." Mit Blick auf die Infrastruktur versicherte er außerdem, dass er bei einem möglichen Bundestagseinzug, bezüglich der A 98 "Druck machen werde." Die Unterstützung vom Ortsverband, sowie vom Kreistagsabgeordneten Klaus Denzinger hat Poznanski: "Er ist ein versierter und gut geeigneter Kandidat."

Zur Person

Daniel Poznanski ist in München geboren und in Oberfranken aufgewachsen. Nach einer Schreinerlehre absolvierte er ein Jurastudium in Bochum. Poznanski ist Geschäftsführer des Kollegs in St. Blasien und lebt in Bonndorf. Nach 2009 und 2013 kandidiert in diesem Jahr erneut für den Bundestag. Poznanski ist seit seiner Jugend Mitglied in der FDP.

Weitere Infos im Internet: www.fdp-wt.de