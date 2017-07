Wehr Erinnerung an die Kommunion vor 50 Jahren

Kommunionskinder von 1957 und 1967 feierten Jubiläumsgottesdienst in St. Martin. Nach fünf Jahren wieder Fahrzeugsegnung.

Etwa 200 Kinder empfingen 1957 und 1967 in der Sankt-Martins-Pfarrei ihre Erstkommunion. Diese Jahrgänge waren jetzt zu einem Jubiläums- und Gedenkgottesdienst in die Sankt-Martins-Kirche eingeladen worden. Hier empfingen die Buben und Mädchen vor 60 und 50 Jahren dieses Einführungssakrament der katholischen Kirche. Wenn auch nur wenige zum Kommunionjubiläum kamen, freuen durften sich diese sich über eine festliche Eucharistiefeier und das anschließende Zusammensein. Bot es doch reichlich Gelegenheit, Erinnerungen von damals auszutauschen. "Wir Erstkommunionkinder wurden in den späten 1960er Jahren noch von Pfarrer Hermann Marder und Schwester Hemma in damals üblichen katholischen Klassenverbünden auf unseren großen Tag vorbereitet", wie eine Teilnehmerin erzählt. Tischmütter und Katechetinnen haben diese Form inzwischen abgelöst. Unter Anleitung von einem Seelsorgeteam und mit reichlich Schriftmaterial ausgestattet, gehen diese dann die monatelange Vorbereitung mit den Kindern in Kleingruppen an.

Es war eine Kommunikantin von 1967, die jetzt die Feier zum Kommunionsjubiläum anregte. Deren Wunsch fand bei Stadtpfarrer Matthias Kirner sofort Gehör. Dieser versprach die Jubiläen in die Liturgie der Vorabendmesse des vergangenen Samstags aufzunehmen. Es war ein gutbesuchter Gottesdienst. Die Feier der Jubelkommunion alleine dürfte dafür aber nicht der Grund gewesen sein. Die im Anschluss stattgefundene Fahrzeugsegnung auf dem Kirchplatz hat sicher noch dazu beigetragen, das Gotteshaus zu füllen. Die letzte Segnung fand vor fünf Jahren statt. Und die Ferien- und Reisezeit steht auch vor der Tür.

Autos und Fahrräder konnte der Wehrer Stadtpfarrer in diesem Jahr hauptsächlich segnen. Das tat dieser mit Gebeten und reichlich Weihwasser. Neben verschiedenen Heiligen wurde vor allem der Schutzpatron der Reisenden, der heilige Christophorus angerufen, der auch einer der 14 Nothelfer ist. Alle Anwesenden bekamen von Ministranten Gedenkbildchen mit Gebet im Taschenformat überreicht.

Die Eucharistiefeier zu Ehren der früheren Kommunikanten (über 60 Buben und Mädchen 1957, 152 im Jahre 1967) feierte Stadtpfarrer Matthias Kirner in Konzelebration mit seinem befreundeten Priester Pfarrer Paul Sobotka aus Polen. Der polnische Geistliche, der zurzeit in Wehr weilt, hielt die Festpredigt.

Er beglückwünschte die Jubilare, dass Jesus all die Jahre ihr Begleiter sein durfte und bat darum, auch weiterhin mit ihm in Glaube, Liebe und Vertrauen verbunden zu bleiben und ihn zum Mittelpunkt im Programm ihrer Spiritualität zu machen.