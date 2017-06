Wehr Erfolgreich mit Posaune: Erik Bader besteht das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Gold

Erik Bader besteht das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Gold mit Bravour. Der 17-Jährige musste Prüfungen in Musiklehre, in Gehörbildung und im Vorspielen ablegen.

Wehr (mas) Goldene Neuigkeiten hat die Nachwuchsarbeit der Stadtmusik Wehr zu vermelden, denn Posaunist Erik Bader hat das Jungmusiker-Leistungsabzeichen, kurz JMLA, in Gold mit Bravour bestanden. In insgesamt drei musikalischen Fachbereichen wurde das Können und Wissen des Nachwuchsmusikers geprüft.

„Ich musste in Prüfungen in Musiklehre, in Gehörbildung und im Vorspielen ablegen“, erklärt Erik Bader. Mit beinah voller Punktzahl in allen Kategorien fällt die Bilanz des 17-jährigen Posaunisten besonders gut aus.

Knapp eine Woche hat Erik auf der Musikakademie des Bunds Deutscher Blasmusikverbände (BDB) in Staufen verbracht. Gemeinsam mit rund 50 weiteren jungen Blasmusikern konnte Erik neue musikalische Erfahrungen, ebenso wie neue Bekanntschaften machen. „Ich habe die anderen zuvor nicht gekannt und war auch der einzige, der aus Wehr angereist ist“, berichtet Erik Bader. Auch wenn der Spaß auf der Musikakademie des BDB nicht zu kurz kommt, so stand während Vorbereitungszeit für die künftigen „Goldmusiker“ die Blasmusik in all ihren Facetten im Vordergrund. „Ich hatte unter anderem Klavier- und auch Einzelunterricht“, erzählt Erik Bader. Seine musikalischen Wurzeln hat der Jugendliche in der Stadtmusik Wehr, bei der er seit 2009 ein aktives und engagiertes Mitglied ist. Bei den abschließenden Prüfungen wurden neben dem theoriegeprägten Teil der Musiklehre, sowie der Gehörbildung, vor allem die praktischen Fähigkeiten des jungen Posaunisten getestet. „Ich musste Tonleitern und Stücke vorspielen. Einen Teil konnte ich vorher üben, einen Teil musste ich ab Blatt spielen“, erklärt Erik Bader.

Circa ein halbes Jahr hat er sich intensiv auf das JMLA vorbereitet. Zusammen mit seinen Ausbildern Johannes Brenke und Birgit Trinkl hat der junge Wehrer mit viel Ehrgeiz an seiner Technik geschliffen. „Meine Motivation war und ist groß“, sagt Erik Bader. So war sein einwöchiger Aufenthalt in Staufen für den 17-jährigen Schüler in vielerlei Hinsicht lehrreich.

Denn neben dem theoretischen und praktischen Unterricht, der von professionellen Ausbildern des BDB geleitet wurde, fanden auch ergänzende Informationsveranstaltungen statt. „Es gab beispielsweise eine Lesung von Michael Stecher. Er ist Professor für Musik an der Uni Freiburg“ weiß Erik, der weitere Schritte in seiner Musikkarriere nicht ausschließen will. „Beruflich Musik zu machen ist ein kritisches Business“, ist sich Erik Bader , der im kommenden Jahr sein Abitur abschließen wird, bewusst. Dennoch ist er von seinem Hobby bislang überzeugt: „Musik macht einfach Spaß“.

Das Leistungsabzeichen

Das Jungmusiker-Leistungsabzeichen (JMLA) wird vom Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB) an junge Blasmusiker vergeben. Das Abzeichen kann in den Graden Junior, Bronze, Silber und Gold absolviert werden. Neben den praktischen Fähigkeiten im Vorspiel, müssen die Nachwuchsmusiker auch Tests in Musiklehre und Gehörbildung bestehen.

