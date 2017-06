Wehr Erfolgreich: Flüchtlinge absolvieren Deutschkurs an der Volkshochschule Wehr

Flüchtlinge absolvieren erfolgreich einen Deutschkurs an der Volkshochschule und erhalten Zertifikat. Gute Sprachkenntisse sind entscheidend am Arbeitsmarkt. So setzt auch Antje Maurer, Flüchtlingsbeauftragte des Landkreises Waldshut, darauf, dass die Deutschkurse und die Alphabetisierungskurse in möglichst vielen Städten und Gemeinden des Landkreises angeboten werden.

Wehr – "Endlich eine Arbeit finden." Diese Hoffnung verbinden viele Flüchtlinge, die in Wehr und Öflingen untergekommen sind, mit den Deutschkursen, die von der Volkshochschule (VHS) Wehr angeboten werden. Und es zeigt sich: Die Arbeit ist da, es braucht aber eben auch die Sprachkenntnisse, um diese Arbeit machen zu können. Am Freitag erhielten wieder einige Absolventen des A1-Deutschkurses ihr Zertifikat und damit ein Stück Hoffnung.

Dabei wurde aber auch klar, dass nicht jeder, der als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, sofort an einem der Deutschkurse teilnehmen kann. "In meinem Kurs gab es Leute, die haben zum ersten Mal in ihrem Leben ein Klassenzimmer von innen gesehen", erzählt Walburga Beising. Lesen und Schreiben konnten einige selbst in ihrer Muttersprache nicht. Da sei es dann erstmal darum gegangen, in einem so genannten Alphabetisierungskurs die Grundlagen für die Teilnahme an einem Deutschkurs zu legen. Es müsse teilweise viel Grundlagenarbeit geleistet werden, weiß auch Kulturamtsleiter Reinhard Valenta, gleichzeitig Leiter der Volkshochschule (VHS) in Wehr, die für die Deutschkurse zuständig ist. Und er ist Leuten wie Walburga Beising sehr dankbar, dass sie die Arbeit leisten.

Andere Teilnehmer sind dagegen beruflich hochqualifiziert. Ohne Deutschkenntnisse bleibt ihnen der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt jedoch verwehrt. So etwa Abdul Razak Alabed. In seiner Heimat in Syrien war er als Ingenieur tätig. Seine Abschlüsse, die er dort gemacht hat, werden in Deutschland nicht anerkannt. Ein weiteres Problem ist die Sprache. Er absolvierte jetzt den A1-Kurs bei Christina Wallaschek in Öflingen. Er beginnt demnächst mit einem Integrationskurs und hofft darauf, dass sich seine Sprachkenntnisse dadurch weiter verbessern und er dadurch die Chance bekommt, eine Arbeit zu machen, die seinen Fähigkeiten entspricht. Er ist enorm motiviert, aber auch ungeduldig. "Ich habe zwei Kinder und möchte gerne wieder mehr Stabilität im Leben haben."

Ähnliches gilt für Aldo Adolphe Tonfe, der aus Kamerun kommt, und gelernter Klemptner ist. Er hatte durch Bernd Kesper, der ehrenamtlich beim Helferkreis Integration tätig ist, Kontakt zu einem Wehrer Unternehmen. Dieses würde ihm eine Chance geben, weiß Kesper. Er müsse aber ganz einfach noch besser Deutsch sprechen, damit er im Alltag des Betriebes zurechtkommt, beschreibt Kesper.

Noch bessere Berufsaussichten hätte Mohammad Kamran Kamel, der in Pakistan Koch und Bäcker gelernt hat. In Wehr hat er schon ein Praktikum in einer Bäckerei absolviert. "Die würden ihn wahnsinnig gerne einstellen", weiß Reinhard Valenta. Bäcker seien in Deutschland sehr gesucht, weil sich wegen der unbequemen Arbeitszeiten kaum noch Auszubildende fänden. Aber auch bei Mohammad Kamran Kamel sind es die mangelnden Deutschkenntnisse, die ihm im Moment noch einen Strich durch die Rechnung machen. Er ist jedoch zuversichtlich, dass er mit dem A2-Kurs große Fortschritte macht, die ihm dann hoffentlich die Tür zum Arbeitsmarkt öffnen.

So setzt auch Antje Maurer, Flüchtlingsbeauftragte des Landkreises Waldshut, darauf, dass die Deutschkurse und die Alphabetisierungskurse in möglichst vielen Städten und Gemeinden des Landkreises angeboten werden. Sie seien der Schlüssel zur Integration, so Maurer. Sie weiß aber auch, dass es vor allem an Lehrern fehlt, um genügend Kurse anzubieten. Besonders für die Alphabetisierungskurse seien händeringend Dozenten gesucht. Denn mindestens so wichtig, wie eine Sprache sprechen zu können, sei es natürlich, dass man auch lesen und schreiben kann. In den Abschlussprüfungen der Deutschkurse werden daher auch die Bereiche Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen geprüft. Die Absolventen des jüngsten A1-Kurses hätten dabei übrigens alle Spitzenresultate erreicht, einige seien knapp an der Maximalpunktzahl dran gewesen.