Öflingen Energiedienst saniert und modernisiert Kleinwasserkraftwerke

Bei Energiedienst (ED) wächst die kleine Wasserkraft auf 13 Kleinwasserkraftwerke. Schon zu Jahresbeginn übernahm der Energieversorger von der Brennet AG drei Wasserkraftwerke: zwei in Hausen, eines in Brennet. Für 40 Jahre pachtet ED die Kraftwerke im Wiesental sowie in Öflingen mit Erbbaurecht. Das Kleinwasserkraftwerk der Brennet im früheren Werk Wehr bleibt in Brennet-Hand und soll auch nach der Umwandlung des früheren Produktionsstandorts durch den Gewerbekanal Strom erzeugen. Um die drei ED-Anlagen zu sanieren und ökologisch zu verbessern, investiert Energiedienst circa 2,1 Millionen Euro. Jährlich werden die drei Kleinwasserkraftwerke etwa 4,2 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen.

Dieses Jahr beginnt die technische Sanierung der Anlagen. Ziel ist es, das vorhandene Wasser für die Stromproduktion der drei Ausleitungskraftwerke effizienter zu nutzen. Die Ökologie verbessert Energiedienst an den Standorten mit zahlreichen Maßnahmen, die für 2018 geplant sind. Künftig können Forellen und andere Fische die Stauwehre in Fischaufstiegen und Fischabstiegen passieren. Außerdem erhöht Energiedienst das Restwasser in den Gewässerstrecken unterhalb der Kraftwerke. Das Kraftwerk Brennet befindet sich auf dem Areal der Brennet AG im Keller eines Industriegebäudes. Für eine höhere Energieausbeute verbessert Energiedienst die Steuerung der Francis-Spiralturbine. Beim Stauwehr an der Wehra baut Energiedienst einen Fischaufstieg und einen Fischabstieg.

Die Energiedienst-Gruppe ist eine regional und ökologisch ausgerichtete deutsch-schweizerische Aktiengesellschaft. Das Energieunternehmen erzeugt Ökostrom aus Wasserkraft und vertreibt Strom sowie Gas. Eigene Netzgesellschaften versorgen die Kunden mit Strom. Zudem realisiert Energiedienst Wärme- und Energielösungen und wächst in neuen Geschäftsfeldern. Für die Energiewende ihrer Kunden bietet die Unternehmensgruppe intelligent vernetzte Produkte und Dienstleistungen, darunter Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen, Stromspeichersysteme und Elektromobilität. Die Energiedienst-Gruppe beliefert über 270.000 Kunden mit Strom. Sie beschäftigt rund 845 Mitarbeiter, davon sind etwa 40 Auszubildende. Zur Gruppe gehören die Energiedienst Holding AG, die Energiedienst AG, die ED Netze GmbH, die EnAlpin AG im Wallis sowie die Tritec AG. Die Energiedienst Holding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG in Karlsruhe.