Wehr Energiedienst öffnet Stromtankstelle

Provisorium auf dem Parkplatz der Stadthalle. Car-Sharing-Angebot schon im August.

Seit gestern zählt auch Wehr zu den Gemeinden mit einer öffentlichen Stromtankstelle. Der Energiedienst hat am Mittwoch die Ladeeinheit auf dem Stadthallenparkplatz zu einer provisorischen Ladesäule umgerüstet. War bislang das Stromtanken nur mit einem eigenen Schlüssel möglich, können nun Elektroautos auch mit Kreditkarte geladen werden. Neun Euro verlangt der Energiedienst für einen Ladevorgang von einer Stunde. Für registrierte Energiedienstkunden gibt es allerdings noch eigene Gebührenmodelle.

Die Umrüstung der Ladesäule ist für die Stadt Wehr und den Energiedienst zunächst noch ein Provisorium. Mittelfristig soll die Stromtankstelle auf Wunsch des Wehrer Gemeinderates einen neuen Standort finden – und zwar auf dem Parkplatz der Mediathek. Dort sei nicht nur mehr Platz, sondern sie sei auch leichter zu finden. Neben der Stromtankstelle wird auch das neue Carsharing-Auto einen Platz finden.

Dieses Elektroauto – ein Renault Zoe mit einer Reichweite von etwa 300 Kilometern – wird der Stadt schon am Dienstag, 1. August, von der Energiedienst-Tochter My-E-Car zur Verfügung gestellt. Dies teilt ED- Sprecherin Alexandra Edlinger mit.

Zum Start des Carsharings in Wehr können die Wehrer Bürger das Angebot zunächst nur mit Einschränkungen nutzen, denn tagsüber dient der Renault Zoe ausschließlich als Dienstwagen für die städtischen Bediensteten. Am Wochenende, abends und nachts steht er dann den Bürgern zur Verfügung. Dazu ist eine einmalige Registrierung mit Hilfe einer Kreditkarte Internet-Seite auf der www-my-e-car.de notwendig. Bei einem der My-E-Car-Servicecentren muss dann einmalig der Führerschein vorgelegt werden. Auch im Wehrer Bürgerbüro im Alten Schloss soll diese Registrierung schon bald möglich sein, verspricht der Energiedienst. Ob dies auch schon zum 1. August möglich ist, ist allerdings noch unklar. Für die Bürger werdes es dazu noch detaillierte Information geben, so Edlinger.

Der registrierte Nutzer erhält einen Chip, der später als Türöffner für das gebuchte Auto dient. Wer einmal registriert ist, kann das Elektro-Auto online oder per Smartphone-App zu den gewünschten Zeiten reservieren – als völlig unabhängig von Bürozeiten. Der Preis für die erste Stunde beträgt fünf Euro, danach vier Euro je Stunde. Pro Stunde sind 50 Kilometer inklusive. Wie Bürgermeister Michael Thater ankündigt, soll das Carsharing-Angebot möglichst bald ausgebaut werden, so dass die Bürgern auch tagsüber ein solches Auto nutzen können. Er halte ein kleines Angebot für sinnvoller, das langsam ausgebaut wird, als gleich ein großes, das sich nicht rechne.