Wehr Energiedienst beginnt mit Sanierungsarbeiten am Kraftwerk Brennet

Aktuell werden das defekte Stauwehr und die Steuerung der zwei Francis-Turbinen saniert. Die Maßnahmen sollen bis Ende September abgeschlossen sein.

Energiedienst hat mit den Sanierungsarbeiten des Kraftwerks Brennet begonnen. Aktuell werden neben der L 518 in Öflingen das defekte Stauwehr sowie die Steuerung der zwei Francis-Spiralturbinen saniert, so Projektleiter Thomas Rothmann. Diese Arbeiten sollen bis Ende September abgeschlossen sein. Im kommenden Jahr soll die Anlage dann auch ökologisch auf den neusten Stand gebracht werden, so Rothmann weiter.

Bereits im Winter 2012/13 wurde das Stauwehr durch ein Hochwasser stark beschädigt, zurück blieb nur noch die Wasserschwelle. Durch das Wehr wurde nicht nur der Wasserstand der Wehra geregelt, sondern auch ein Wasserkraftwerk in einem Keller eines Gebäudes der ehemaligen Brennet AG betrieben. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten werde jetzt die Funktionsfähigkeit der Anlage durch neue Wehrklappen wieder hergestellt, erläutert Thomas Rothmann.

Im nächsten Jahr werde dann Fischaufstiegs- und -abstiegshilfen eingerichtet. Zudem soll die Restwassermenge unterhalb der Staustufe erhöht werden, um so den Lebensraum attraktiver zu machen. Bereits seit 2015 betreibt Energiedienst die drei ehemaligen Wasserkraftwerke der Brennet AG. Zum Jahresbeginn hat Energiedienst die beiden Kraftwerke im Wiesental sowie das Kraftwerk in Brennet für 40 Jahre gepachtet. In die Sanierung der drei Wasserkraftwerke werden insgesamt etwa 2,1 Millionen Euro investiert, die Jahresstromproduktion des Ausleitungskraftwerks in Öflingen soll nach Optimierung der Technik etwa 2,1 Millionen Kilowattstunden betragen.