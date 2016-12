Wehr EnBW verzichtet auf fünftes Windrad

Investor plant auf dem Haseler Glaserkopf nur noch mit vier Anlagen. Rodungsarbeiten beginnen voraussichtlich im Januar

Der Haseler Windpark auf dem Glaserkopf wird vorerst nur aus vier Windkraftanlagen bestehen. Die Investorengruppe, bestehend aus EnBW und Energiedienst, verzichtet überraschend auf eines der geplanten und bereits genehmigten Windräder. Dies teilte am Mittwoch EnBW-Sprecher Ulrich Stark gegenüber der Presse mit. Verzichtet wird auf die westlichste Anlage, die in der Nähe zum Schopfheimer Ortsteil Gersbach liegt. "Dieser Standort hat die geringsten Ertragsaussichten", so Stark. Außerdem sei der Aufwand bei der Vorbereitung des Untergrundes hier am höchsten. Daher sei der Verzicht auf das Windrad vertretbar, auch wenn dieser Schritt zum jetzigen Zeitpunkt schwer falle. Stark will den Verzicht auch als Signal verstanden wissen, dass sich die Projektträger noch immer verhandlungsbereit zeigten. Der Widerstand gegen den Windpark war in Gersbach bislang am größten. Die Stadt wehr hatte grundsätzlich keine Einwände, wehrte sich bislang lediglich gegen die geplanten Transportwege durch die Wehrer Innenstadt.

Die Rodungsarbeiten an den verbliebenen vier Standorten sollen nach dem Willen der EnBW im Januar beginnen. Dies ist aber einerseits von der Witterung abhängig, zum anderen von einer formalen Genehmigung der Arbeiten durch das Landratsamt Lörrach.