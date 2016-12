Wehr/Hasel EnBW beginnt mit Rodungen

Vorbereitungen für Bau des Windparks Hasel

Die Projektträger stehen in einem zeitlichen Dilemma: Aus Naturschutzgründen sollten die Rodungsarbeiten für den Windpark bis zum 1. März, dem frühesten Beginn der Brutzeit von Vögeln, abgeschlossen sein. Danach ist das Fällen von Bäumen laut Naturschutzgesetz nur eingeschränkt möglich. "Wir müssen deshalb zeitnah an den Standorten beginnen", erklärt Ulrich Stark.

Der Beginn der Rodungsarbeiten auf dem Glaserkopf ist nicht ganz unproblematisch. Denn nach wie vor ist unklar, auf welchem Weg die großen Bauteile der Windräder auf den Glaserkopf gelangen sollen. Zur Erinnerung: Der Wehrer Gemeinderat hat zwei Mal die extrem langen Schwertransporte für die Rotorblätter durch die Wehrer Innenstadt abgelehnt und stattdessen eine Route auf dem kürzesten Weg durch Gersbach gefordert. Diese führt allerdings durch ein FFH-Gebiet und wird deshalb von Naturschutzbehörden abgelehnt.

Die nun beginnenden Arbeiten seien unabhängig von einer späteren Transportroute, erklärt der EnBW-Sprecher. Insgesamt werden an den fünf Standorten Bäume auf einer Fläche von 2,4 Hektar gefällt. Für zusätzlichen Forstverkehr werden diese Arbeiten aber nicht sorgen. Ausgeführt werden sie laut Stark von der Firma, die ohnehin für den staatlichen Forst gerade aktiv ist. "Für das Fällen der Bäume gibt es natürlich ökologische Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle", erklärt Stark. Dies sei eine übliche Vorgabe der Genehmigungsbehörde.

Windpark Hasel mit Konfliktpotenzial Der Windpark : Das Landratsamt Lörrach hatte als zuständige Behörde Ende November die Baugenehmigung für das Gemeinschaftsprojekt von EnBW und Energiedienst erteilt. Der Windpark auf der Gemarkung Hasel umfasst vier Anlagen mit einer Nabenhöhe von 149 Metern und einer Gesamthöhe von 212 Metern sowie einer Anlage mit 137 Metern beziehungsweise 200 Metern Gesamthöhe mit einer installierten Leistung von insgesamt 16,5 Megawatt. Die Windräder werden auch von Wehr aus deutlich zu sehen sein.

: Das Landratsamt Lörrach hatte als zuständige Behörde Ende November die Baugenehmigung für das Gemeinschaftsprojekt von EnBW und Energiedienst erteilt. Der Windpark auf der Gemarkung Hasel umfasst vier Anlagen mit einer Nabenhöhe von 149 Metern und einer Gesamthöhe von 212 Metern sowie einer Anlage mit 137 Metern beziehungsweise 200 Metern Gesamthöhe mit einer installierten Leistung von insgesamt 16,5 Megawatt. Die Windräder werden auch von Wehr aus deutlich zu sehen sein. Der umstrittene Transportweg durch Wehr führt über die Ausfahrt Mitte durch die Talstraße bis zur Industriestraße. Schon auf dieser Strecke sind einige Umbauten notwendig, damit die 60 Meter langen Spezialtransporter um die Kurven kommen. Auf dem ehemaligen Festplatz und heutigen Gelände der Firma Tschamber ist ein Umschlagplatz geplant, auf dem die Rotorblätter und andere Bauteile auf beweglichere Transporter umgeladen werden sollen. Von dort geht es über den Wolfrist nach Hasel zum Glaserkopf. Die Wehrer Gemeinderäte kritisierten seinerzeit, dass Wehr die Belastung des Transports tragen müssen, Hasel aber durch Pachtzahlungen in Höhe von 60 000 Euro pro Jahr profitiere.

Nach der Baugenehmigung kündigte die EnBW an, nochmals mit allen Beteiligten, über die endgültige Transportroute zu sprechen. "Hier gibt es derzeit nichts Neues. Vor Weihnachten waren keine Gesprächstermine mehr möglich", so Stark. Allerdings soll gleich im Januar ein neuer Versuch gestartet werden, um zeitnah zu einer Lösung zu kommen. Gesprächspartner der Projektplaner seien die Gemeinde Hasel, der Schopfheimer Ortsteil Gersbach "und vor allem die Stadt Wehr", so Stark. Streng genommen ist eine Zustimmung der Stadt nicht erforderlich, denn die Genehmigung für den Transportweg erteilt – wie die Baugenhemigung – das Landratsamt Lörrach. Gleichwohl sucht die EnBW eine Einigung mit den betroffenen Kommunen, allein schon um die Akzeptanz der ohnehin umstrittenen Windkraftprojekte nicht noch weiter zu gefährden.

"Nicht dramatisch" sehen die Projektplaner den möglichen Fall, dass auch für die noch nicht genehmigte Transporttrasse über den Wolfrist nach dem 1. März noch Forstarbeiten erfolgen müssen. Sie verweisen hier auf das Beispiel des Gersbacher Windparks auf dem Rohrenkopf, wo in diesem Mai noch Bäume abgeholzt worden seien.