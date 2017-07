Wehr Elfter Sagenhafter Freitag kommt bei Teilnehmern wieder gut an

Bei der beliebten Freizeitaktion – dieses Jahr bei der Stadthalle – gab es wieder viel Abwechslung: Mit Sackhüpfen, Kinderschminken, Schatzsuche und vielem mehr war für jeden etwas dabei.

Sagenhaftes Wetter, sagenhafte Spiele, sagenhafte Stimmung – einfach ein „Sagenhafter Freitag“. Zum elften Mal lud die Stadt Wehr zu der Veranstaltung ein, die ein wenig mittelalterliches Flair in der Stadt der Burgen und Schlösser verbreiten soll. Diesmal ein bisschen weniger, denn statt auf der Burgruine Werrach musste der Sagenhafte Freitag hinter die Stadthalle verlegt werden.

Die Organisatoren der Schülerfirma Emo der Gemeinschaftsschule Wehr hatten sich trotzdem Mühe gegeben, auch diesmal das Mittelalter in den Fokus der Veranstaltung zu rücken. Da konnten hinter einer Stellwand Fotos als Ritter und Burgfräulein gemacht, verschiedene Wappen großer Adelsgeschlechter konnten und auf Dosen geworfen werden. Nein, natürlich gab es im Mittelalter noch keine Dosen und Tennisbälle, aber laut Kulturamtsleiter Reinhard Valenta gab es im Mittelalter schon etwas Ähnliches. Und wer wollte einem studierten Historiker mit Doktortitel schon widersprechen?

Reichlich was los war an den Spielstationen, die die Schüler der Klassenstufe acht – in dieser Klassenstufe findet die Schülerfirma Emo als Ganzjahresprojekt statt – für die Kinder aufgebaut hatten. Sackhüpfen, Eierlauf, Schatzsuche – es war für Abwechslung gesorgt. Wer eine Spielstation absolviert hatte, bekam einen Stempel auf seinen Laufzettel und wenn am Ende alle Stempel eingesammelt waren, gab es einen kleinen Preis von der Volksbank Rhein-Wehra, die von Beginn an als Kooperationspartner mit von der Partie ist.

Die Volksbank veranstaltet auch jedes Jahr im Vorfeld des Sagenhaften Freitags ein Sagenquiz, bei dem es etwas zu gewinnen gibt. Drei Konten mit 70, 50 und 30 Euro für die drei Sieger. Den ersten Preis gewann in diesem Jahr Dana Müller, das Konto mit den 50 Euro ging an Alessia Borruso und der dritte Preis an Fabian Uhl. Und das kurz vor den Sommerferien, da ist demnächst vielleicht das ein oder andere Eis mehr drin.

Musikalische Unterhaltung gab es auch vom Talschulchor. Wenn in Wehr gefeiert wird, ist Schulleiterin Sonja Danneberger zusammen mit ihren musikalischen Kollegen und Schülern meist nicht weit. Und das ist auch gut so. Und auf jedes Schloss gehört auch ein Hofnarr, der seinen Schabernack treibt. Diese Rolle übernahm Clown Beppo, der von der Stadt Wehr engagiert wurde.

Da normalerweise auf der Ruine des Schlosses gefeiert wird und die Schlossgeisterzunft eine Patenschaft für die Ruine übernommen hat, sind auch die Mitglieder der Schlossgeister immer mit von der Partie, die die Bewirtung übernimmt – auch wenn diesmal bei der Stadthalle gefeiert wurde. Im nächsten Jahr soll dann auch wieder richtig auf der Ruine gefeiert werden.