Wehr Einkaufswagen als Feuerstelle benutzt

Polizei sucht Zeugen für mutwillige Sachbeschädigung in der Nacht von Sonntag auf Montag in Wehr.

Zu einer mutwilligen Sachbeschädigung kam es zwischen Sonntag 20 Uhr und Montagmorgen 6 Uhr in Wehtr am Mettlerweg, Einmündung Starenweg. Unbekannte befüllten einen Einkaufwagen mit Holzlatten, Kleidungsstücken, Zeitungen und weiteren Dingen und zündeten es an. Nach Spurenlage wurde der Einkaufswagen vom Schmidts Markt über die Hans-Thoma-Straße in den Mettlerweg geschoben und dort in Brand gesetzt. Neben dem Einkaufswagen lag noch eine 40 auf 40 Zentimeter große Betonplatte. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Zeugen, die zum oben genannten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen in diesen Bereichen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Wehr (07762/80780) in Verbindung zu setzen.