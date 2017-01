Wehr Eine Online-Umfrage unter den Geschäftsleuten ist die Vorarbeit für die weitere Stadtentwicklung

Eine Umfrage unter den Gewerbetreibenden der Wehrer Innenstadt soll den Bedarf an Geschäften und Wirtschaften klären. Die Ergebnisse bilden unter anderem die Grundlage für die Umgestaltung des Brennet-Areals.

Noch in diesem Jahr ist die Bebauung und Neugestaltung des Brennet-Areals in der Wehrer Innenstadt geplant – dies teilte Kulturamtsleiter Reinhard Valenta am Dienstag mit. "Dadurch wird es zu einer kolossalen Veränderung der Innenstadt kommen und wir als Stadt Wehr möchten gemeinsam mit der Servicegemeinschaft Wehr an einer optimalen Standortentwicklung mitwirken", sagt er.

Die Stadt Wehr hat daher die Imakomm-Akademie aus Aalen bei Stuttgart zur Fortschreibung des "Innenstadtentwicklungskonzeptes Wehr" beauftragt. "Fortschreibung" deswegen, weil im November 2011 schon eine erste Imakomm-Studie vorgelegt und dem Gemeinderat vorgestellt wurde. "Mehrere Punkte wurden umgesetzt", erklärt Peter Hofmeister, Vorsitzender der Servicegemeinschaft Wehr (SGW). Zwischenzeitlich aber habe sich durch die Stilllegung der Brennet AG eine grundlegend neue Situation ergeben, was zum Zeitpunkt der Studie noch nicht der Fall gewesen sei.

Damit die Daten der Studie aussagekräftig sind und für das Innenstadtentwicklungskonzept genutzt werden können, ist diese Fortschreibung in Auftrag gegeben worden. Dabei sollen Ziele für die künftige Entwicklung der Innenstadt sowie Handlungsschwerpunkte weiterentwickelt werden. "Aufgrund der Studie hat damals eine Projektgruppe ein Handlungskonzept für die Innenstadt entwickelt und das kostenlose Parkplatzsystem in Wehr wurde eingerichtet – eine durch und durch positive Entwicklung", sagt Hofmeister. Nun solle die gemeinsame Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs weitergehen. Es sei wichtig, zu wissen, was in Wehr an Geschäften gebraucht werde und was nicht.

Gerade auch in Hinblick auf die weitere Stadtentwicklung im Zuge der Neugestaltung des Brennet-Areals sei es notwendig, nicht nur die Hauptstraße im Blick zu behalten, sondern ein neues großes Gesamtkonzept zu beleuchten. Seit Montag dieser Woche wird eine Online-Befragung durchgeführt, an der alle Geschäfte in der Wehrer Innenstadt teilnehmen können. "Wir wünschen uns, dass sich möglichst alle ansässigen Betriebe aus den Bereichen Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie beteiligen – alle, nicht nur die Mitglieder der SGW, sind eingeladen, mitzumachen", sagt Hofmeister.

Denn die Ergebnisse werden in die Planungen des Brennet-Areals einfließen. Die Fragen beschäftigen sich mit der Struktur der Betriebe; etwa welche Branche, welche Größe und welcher Umsatz pro Jahr – die Ergebnisse werden aber anonymisiert. "Die Ergebnisse lassen nach der Auswertung ein genaues Bild der Ist-Situation zu, lassen erkennen, welcher Bedarf an Geschäften herrscht oder nicht und wo die Entwicklungspotenziale der Innenstadt liegen", erklärt der Vorsitzende der Servicegemeinschaft.

Vier Wochen dauere die Online-Befragung, danach werde Imakomm nochmals zwei Wochen lang nachhaken bei Betrieben, die bis dahin noch nicht mitgemacht haben. "Aber natürlich ist das alles eine freiwillige Geschichte", erklärt Hofmeister. Nur: je größer die Datenmenge, desto besser könne danach weitergemacht werden. Bis zur Sommerpause solle die Studie fertiggestellt sein – inklusive einem Gesamtkonzept, damit die weitere Planung Fahrt aufnehmen könne.



Die Umfrage

Beteiligen an der Online-Befragung können sich alle Dienstleister – Betriebe, Geschäfte, die Gastronomie und so weiter – in der Wehrer Innenstadt. Die Daten werden anonymisiert.

Die Umfrage im Internet:www.soscisurvey.de/wehr-befragung-gewerbe/ oder www.servicegemeinschaft.de/innenstadtentwicklungskonzept/