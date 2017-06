Wehr Eine Dampffahrt der Erinnerungen: Automobilclub Wehr feiert sein 50-jähriges Bestehen

Der Automobilclub Wehr feiert sein 50-jähriges Bestehen und ehrt langjährige Mitglieder.

Wehr (kf) Was waren das noch für Zeiten, als der Automobilclub Wehr Geschicklichkeitsfahrten, Rallyes, Nachtfahrten, Sicherheitstrainings und andere Veranstaltungen organisierte. Diese Zeiten sind anscheinend vorbei, den Verein gibt es aber immer noch. Am Samstag feierten die verbliebenen 46 Mitglieder den 50. Geburtstag des Clubs mit einer Dampferfahrt auf dem Rhein.

Es war auch eine Fahrt durch die Erinnerungen von 50 Jahren Automobilclub. Der Vorsitzende Ekkehard Meroth – seit 23 Jahren im Amt – hatte eine Bildergalerie aus den aktiven Zeiten des Clubs zusammengestellt und präsentierte sie während der zweistündigen Fahrt mit dem Trompeter von Säckingen. So manch eines der Mitglieder erinnerte sich noch genau daran, wo das ein oder andere Foto entstand und hatte auch noch die passende Geschichte dazu parat. Es wurde an diesem Abend viel gelacht und auch an das ein oder andere verstorbene Mitglied gedacht.

Zu den Erinnerungen gehörten auch Geschichten aus Bandol, immerhin fanden die Gründung des Automobilclubs und die Unterzeichnung der Verschwisterungsurkunde zwischen Bandol und Wehr beide im Jahr 1967 statt. Und natürlich trieben die autoverrückten Mitglieder den Austausch zwischen den beiden Städten voran. So führte die erste Fernfahrt des Clubs in die Partnerstadt an die Côte d’Azur. Eine Zeit, an die auch der stellvertretende Bürgermeister Paul Erhart erinnerte, der als ehemaliges Mitglied des Vereins an dem Festakt teilnahm und natürlich Grußworte der Stadt Wehr überbrachte.

Viele Mitglieder wurden am Samstag für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt und zu Ehrenmitgliedern ernannt. Darunter auch Roland Fricker, der das letzte verbliebene Gründungsmitglied des Vereins ist. Geehrt wurden außerdem Harry Ohlsen (50 Jahre Mitglied), Eberhard Kuck, Wolfgang Meier, Friedrich Klumpp, Roland Kuhne, Kurt Brüderle (alle 47 Jahre dabei), Hubert Trefzger (45), Klaus Ruthe (44), Karl-Erich Wiesner, Martin Brugger, Jaqueline Herose (alle 43 Jahre dabei), Walter Traichel, Wolfgang Genter (beide seit 41 Jahren Mitglied), Bärbel Kuck und Dieter Herzog (beide seit 40 Jahren dabei).