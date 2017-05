Wehr Einbrecher verursachen 10.000 Euro Schaden

In Wehr durchbohren Unbekannte in der Nacht zum Montag Wände und Decken eines Gebäudes – und bleiben ohne Beute.

In der Nacht zum Montag wurde in die Räume einer Spielothek in der Wehrer Finsterbachstraße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam über das Dach ins Gebäude ein. Sie machten ein Loch in die Wand, dürften aber erkannt haben, dass sie so in den durch eine Alarmanlage gesicherten Bereich gelangen würden. Ein weiteres Loch in der Decke brachte die Täter dann in die Toilette, von da wurde ein kleines Loch in die Wand geschlagen, das allerdings in die Garage führte. Hierauf brachen die Täter ihr Vorhaben ab und verschwanden wieder über das Loch im Dach. Gestohlen wurde nichts, allerdings entstand ein Gebäudeschaden von zirka 10000 Euro. Der Einbruch wurde am Montagmorgen gegen 05.45 Uhr entdeckt.