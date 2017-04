Wehr, Brennet Einbrecher schlagen Sceibe an Terrassentür ein

In Wehr am Wochenende Einbruch in ein Wohnhaus und ein Einbruchsversuch an einer Tankstelle.

Am Wochenende verzeichnete die Polizei in Wehr einen Einbruch und einen Einbruchsversuch. In der Nacht zum Samstag wurde im Stadtteil Brennet ein Wohnhaus in der Römerstraße eingebrochen. Der oder die Täter schlugen die Scheiben der Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde versucht, in das Tankstellengebäude in der Öflinger Straße in Wehr einzubrechen. Der Täter warf mehrmals mit einem Backstein gegen die Eingangstür, hierbei wurden die Scheibe und der Türrahmen beschädigt. Der Täter gelangte nicht ins Gebäude, es blieb beim versuchten Einbruch.