Wehr Ein abwechslungsreiches Jahr für den Seniorenkreis Sankt Martin

Der Seniorenkreis Sankt Martin präsentiert sein Programm für 2017. Im Februar wird es närrisch, zu Weihnachten besinnlich.

Die Januar-Veranstaltung ist zwar schon passé, aber zehn weitere stehen noch im Programm des Seniorenkreises Sankt Martin für das Jahr 2017. Was dieses weiter in den verbleibenden elf Monaten zu bieten hat, ist nachzulesen in einem Flyer, den die Leiterin des Seniorenwerkes, Maria Baier, zu Jahresbeginn vorlegte. Das abwechslungsreiche Angebot der katholischen Pfarrgemeinde richtet sich an alle Wehrer und Wehrerinnen im Rentenalter, unabhängig ihrer Religionszugehörigkeit.

Jeder Pensionär in der Gesamtstadt soll von den Veranstaltungen profitieren können und Abwechslung und Freude bei Kaffee und Kuchen sowie anderen kulinarischen Genüssen haben. Die Treffen finden für gewöhnlich am vorletzten oder letzten Donnerstag eines jeden Monats im Pfarrzentrum statt. Die Veranstaltungen beginnen am frühen Nachmittag jeweils mit einer Eucharistie- oder einer Wortgottesfeier.

Das Jahr 2017 steht unter dem Leitwort „Halte Frieden in deiner Seele, so werden Himmel und Erde mit dir in Frieden sein“. Im Februar, dem Fasnachtsmonat, steht ein närrisches Stelldichein auf dem Programm, bei dem die Seniorinnen und Senioren verkleidet kommen können. Ein närrisches Kostüm zu tragen ist jedoch nicht Pflicht.

Im März, zum Frühlingsbeginn, gibt es Musik und Unterhaltung, zuvor eine Messfeier mit Krankensalbung in der Kirche. Im April wird Besuch von Kindern aus einem der Wehrer Kindergärten erwartet. Im Wonnemonat Mai ist eine Wallfahrt angesagt, das Ziel ist noch unbekannt. Den Sommer willkommen heißen wollen die Senioren im Juni und zwar mit heiteren Geschichten. Das eigentliche Sommerfest findet dann im Juli im Pfarrhof unter dem „Dächle“ statt.

Nach der Sommerpause im September geht es per Ausflug ins „Leckerlihuus“ im Schweizer Frenkendorf. Im Oktober nach der Andacht gibt es einen gemütlichen herbstlichen Nachmittag bei Zwiebelwaie und Neuem Süßen. Für den November ist ein Vortrag mit interessanten Tipps und Informationen vorgesehen. Das Jahresprogramm endet im Dezember mit einer besinnlichen Adventsfeier. Es werden weihnachtliche Geschichten erzählt und jahreszeitliche passende Lieder gesungen.

des Seniorenkreises St. Martin ist auf einem Flyer der Pfarrgemeinde aufeglistet.