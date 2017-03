Wehr Ein Stadthaus entsteht

Wehr verändert sich: An der Stelle eines alten Bauernhauses entsteht derzeit ein modernes Wohn- und Geschäftshaus zwischen Innenstadt und Gewerbeareal Wehra

Exakt anderthalb Jahre liegen zwischen diesen beiden Bildern: Wo einst ein altes Bauernhaus ein trauriges Dasein fristete, ist in den letzten Monaten ein modernes Wohn- und Geschäftshaus entstanden. Großhandel, Dienstleistungsunternehmen und Wohnen sollen in dem vierstöckigen Bau am Eingang zum Wehra-Areal direkt am Kreisverkehr Todtmooser Straße eine Heimat finden. Die ersten Mieter sollen ab Juni einziehen. Unter anderem wird hier künftig die Wehrer Firma Office Komplett zu finden sein. Seit einigen Tagen ist das Baugerüst entfernt und gibt den Blick auf die Fassade frei. Bilder: Justus Obermeyer