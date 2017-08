Wehr Ein Elektro-Auto für alle Bürger

Ab Donnerstag gibt es Carsharing in Wehr

Ab sofort gibt es in Wehr ein Car-Sharing-Angebot, bei dem Bürger stundenweise ein Elektroauto mieten können. Möglich wird das durch die Kooperation der Stadt mit dem Anbieter My-E-Car, einer gemeinsamen Tochter von Energiedienst und der Stadtmobil GmbH in Freiburg.

„Bereits seit mehr als zwei Jahren befindet sich ein Elektrofahrzeug im städtischen Fuhrpark, mit durchweg positiver Bilanz. Nun wollen wir gemeinsam mit dem Partner den nächsten Schritt zur Verbreitung der E-Mobilität in unserer Bevölkerung gehen“, so Bürgermeister Michael Thater gestern bei der offiziellen Übergabe des Fahrzeugs. Das Angebot ist Teil des Klimaschutzkonzepts, das wiederum in das Konzept des European Energy Awards eingebettet ist. Gleichzeitig soll das Mobilitätsangebot für die Bürger verbessert werden. Viele sehen Car-Sharing als Konkurrenz zum öffentlichen Personen-Nahverkehr. Aber es ist im Gegenteil eine Ergänzung“, erklärt Werner Zehetner, Geschäftsführer von My-E-Car.

Auf dem oberen Parkplatz der Wehrer Stadthalle steht nun ein Renault Zoe der neuesten Generation zur Verfügung. Hier ist auch die provisorische Stromtankstelle. Provisorisch deshalb, weil sie lediglich die defekte Ladestation aus den 90er-Jahren ersetzt. Eine ganz neue Stromtankstelle soll in den nächsten Monaten auf dem Parkplatz bei der Mediathek ihren Standort finden. „Der Renault Zoe hat eine realistische Reichweite von 300 Kilometern und ist intuititiv zu bedienen und leicht zu fahren“, erklärt Zehetner.

Entgegen der ursprünglichen Ankündigung können die Wehrer Bürger das Auto nun rund um die Uhr nutzen und nicht nur außerhalb der Geschäftszeiten des Rathauses. „Die städtischen Bediensteten müssen das Auto genauso reservieren wie andere Kunden. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, erklärt Thater. Das Ziel ist die Anschaffung eines zweiten Fahrzeugs – sofern die Nachfrage nach dem ersten entsprechend groß ist. „Ich hoffe, dass das Angbeot zum Selbstläufer wird“, so Thater. Und wie funktioniert das Carsharing? Nach einer einmaligen Registrierung auf der Homepage von My-E-Car erhalten die Kunden im Wehrer Bürgerbüro eine elektronische Karte. Online oder per App lässt sich das Auto reservieren. Mit Hilfe der Karte lässt sich das Auto öffnen und mit dem Schlüssel im Handschuhfach starten. Die Kosten werden per Kreditkarte abgerechnet. Mit der Kundenkarte steht den Nutzern übrigens nicht nur das Wehrer Elektro-Auto, sondern die gesamte My-E-Car-Flotte in Südbaden zur Verfügung.

Das kostet Carsharing

Die erste Stunde wird mit fünf Euro berechnet, jede weitere Viertelstunde mit einem Euro. Pro Stunde sind 50 Kilometer frei. Bei Fahrzeugrückgabe vor Ende der Buchungszeit wird die verbliebene Zeit Viertelstunden-genau mit 50 Prozent des Zeitpreises vergütet. Bei verspäteter Rückgabe droht im Gegenzug eine saftige Strafgebühr. Eine Grundgebühr gibt es nicht.