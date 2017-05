Wehr Ehrenamtliches Engagement: Liping Li gibt ihr Glück im Leben jetzt weiter

Die Wehrerin Liping Li engagiert sich im Ruhestand ehrenamtlich. Sie hatte immer etwas Glück im Leben und will dieses jetzt weitergeben. Als Lernbegleiterin unterstützt sich ausländische Jugendliche an der Zelgschule, zudem engagiert sie sich für die VHS und gibt dort auch chinesische Kochkurse.

Wehr – Etwas zurückgeben, sich für andere einsetzen – ehrenamtliches Engagement ist für die Wehrerin Liping Li eine Selbstverständlichkeit. Seit einem Jahr im „Unruhestand“ engagiert sich die Diplom-Mathematikerin, die seit 27 Jahren in Deutschland lebt, bei der VHS Wehr und als Lernbegleiterin an der Zelgschule.

„Ich hatte immer ein wenig Glück und habe Menschen getroffen, die mich unterstützt haben“, blickt Liping Li zurück. „Jetzt möchte ich etwas an diese schöne Stadt, die mein Zuhause geworden ist, zurückgeben.“ Aufgewachsen im nordchinesischen Shenyang stammt sie aus einer sehr erfolgreichen Akademikerfamilie. Sie selbst sei nur eine durchschnittliche Schülerin gewesen, so die bescheidene 61-Jährige. Durch den Zuspruch ihres damaligen Englischlehrers begann sie dann bereits in China ein Mathematikstudium. „Als sich China Anfang der 80er Jahre dann geöffnet hat, habe ich mich um ein Auslandsstudium beworben“, erzählt Liping Li.

Auch hier hatte sie wieder „ein wenig Glück“, zusammen mit sechs anderen Studenten durfte sie in Deutschland studieren. Hier lernte sie Deutsch und setzte ihr Mathematikstudium mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften fort. „Eigentlich wollte ich nur ein paar Jahre bleiben, aber dann lernte ich meinen Mann kennen“, sagt Liping Li lächelnd. Sie entschied sich, zu bleiben, gerade wurde die silberne Hochzeit gefeiert. Beruflich sehr erfolgreich als Prozessverantwortliche für Logistik in verschiedenen großen Unternehmen entschlossen sich beide schließlich, in Wehr sesshaft zu werden. Vor allem die die schöne Umgebung habe ihr sofort gefallen, so Liping Li. Hier wuchs auch ihr Sohn mit auf, die Schwiegereltern zogen aus dem Ruhrgebiet nach. Beide pflegte sie neben ihrer anspruchsvollen Tätigkeit bis zu ihrem Lebensende.

Im April vergangenen Jahres beendete sie ihre berufliche Laufbahn, schnell kam sie auf der Suche nach neuen Aufgaben zur Lernbegleitung an der Zelgschule. Auch hier „ein wenig Glück“, vor allem für die Schüler. „Ich unterstütze vor allem ausländische Schüler“, erzählt Liping Li über ihr Ehrenamt. Im August lernte sie dann Reinhard Valenta kennen. Dem umtriebigen Leiter der VHS gelang es, die Mathematikerin als Unterstützung für das Qualitätsmanagement zur laufenden Zertifizierung der Volkshochschule zu gewinnen. „Aber das war mir immer noch nicht genug“, lächelt Frau Li.

Darum bietet sie ab diesem Semester einen chinesischen Kochkurs an, für das Herbstsemester sind bereits drei weitere Kurse geplant. Das Besondere: Verwendet werden sollen nur Zutaten, die auch im örtlichen Handel erhältlich sind. „Ich koche sehr gerne“, so Liping Li, „und über das Essen kann man viel über die Kultur und Tradition eines Landes lernen.“ Privat kocht sie sowohl europäisch als auch chinesisch, sie schätzt die unterschiedlichen Geschmäcker und die Vielfalt. „Sehr gerne mag ich deutsche Wurst und Schinken.“