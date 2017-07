Wehr Ehepaar Brakat aus Wehr feiert heute Goldene Hochzeit

Der im Jahre 1944 geborene Karl-Heinz Brakat ist künstlerisch aktiv, seine 1945 geborene Frau Monika sammelt leidenschaftlich Puppen und ist in der Nachbarschaftshilfe engagiert.

Karl-Heinz und Monika Brakat feiern am heutigen Samstag, 8. Juli, ein ganz besonderes Fest. Vor genau 50 Jahren heirateten sie kirchlich, das standesamtliche Zeremoniell ging 14 Tage früher über die Bühne. Heute können sie bei guter Gesundheit die Goldene Hochzeit begehen.

Stattgefunden hat alles 1967 in der Stadt Rheinberg in Nordrhein-Westfalen. Von dort kam das Ehepaar vor drei Jahren nach Wehr. Vor allem der einen Tochter wegen. Diese ist seit Jahren in Öflingen beheimatet. In deren Nähe wollen die Eltern jetzt ihren Lebensabend verbringen.

Die zweite Tochter wohnt in England. Drei Enkelinnen gehören noch zur Familie. Karl-Heinz Brakat, Jahrgang 1944, ist im ostpreußischen Liebenfelde geboren und kam auf der Flucht mit seinen Angehörigen nach Hannover. Seine Schulzeit verbrachte er in Palenberg.

Er machte eine Lehre zum Maler und Anstreicher, arbeitete zehn Jahre in dem Beruf, und wechselte danach in das Chemiewerk Solvay in Rheinberg, wo er 35 Jahre bis zu seiner Pensionierung blieb. Sehr frühzeitig entdeckte Brakat sein künstlerisches Talent. Er fing an, Bilder zu malen, eine Passion, die ihn nie wieder losließ. Aber erst im Ruhestand fand er die Zeit, die er für sein Hobby braucht. Voll ist seine Wehrer Wohnung mit Gemälden seines Schaffens. In der Stadt einmal die Möglichkeit eine Ausstellung zu bekommen, das würde ihm gefallen.

Monika Brakat, Jahrgang 1945, wurde in Rheine geboren und wuchs in Gronau auf. Sie arbeitete mit Unterbrechung als Krankenschwester und das insgesamt 28 Jahre lang. Sie war über ein Jahrzehnt Vorsitzende des Behindertenvereins Rheinberg. In Wehr schloss sie sich dem Nachbarschaftshilfeverein „Miteinander – Füreinander“ an, außerdem hilft sie bei der Kleiderkammer Öflingen mit. Die Frau sammelt Puppen. Ein großes Sortiment kann sie inzwischen vorweisen.