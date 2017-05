Wehr Eduard Kasper stellt Comics im Alten Schloss aus

Eduard Kasper stellt unter dem Titel „Orangen über Wehr“ bis 25. Juni seine Comics im Alten Schloss in Wehr aus. Warum Sie sich die Ausstellung ansehen sollten, erfahren Sie hier.

Wehr (milo) Ein neuer Wehrer Künstler, Werke mit viel Raum für Interpretation, eine originelle Laudatio des Wehrer Kulturamtsleiters sowie eine mit viel Applaus bedachte musikalische Umrahmung durch den Gitarristen Gaetano Siino: Im Alten Schloss in Wehr fand wieder eine Vernissage statt. Etwas anders waren dieses Mal die ausgestellten Werke. Die sehenswerte Ausstellung von Eduard Kasper unter dem Titel „Orangen über Wehr“ weckt Interesse, wirft aber auch Fragen auf.

Erfreut zeigte sich Bürgermeister Michael Thater zur Begrüßung, dass sich das Image Wehrs als Künstlerstadt auch im 21. Jahrhundert fortzusetzen scheint: Elena Romanzin, Fernando van Geeteruyen und nun Eduard Kaspern beweisen, dass der Zuzug von Malern und Künstlern nach Wehr ungebrochen anhalte, so Thater. Der 1981 in der Sowjetunion geborene Eduard Kasper legt mit der Schau seiner Werke in der Galerie des Alten Schlosses seine Premierenausstellung vor.

Etwas verunsichert gab sich der für seine von Sachverstand zeugenden Laudationes bekannte Kulturamtsleiter. Mit dem Genre des Comics wenig vertraut, habe er seine Tochter – eine begeisterte Comicleserin – um Rat gefragt, gestand Valenta. Ergebnis der Konsultation war eine etwas ungewöhnliche Laudatio in poetischer Form, die ihren Eindruck auf die vergnügten Besucher der Vernissage keineswegs verfehlte. Für die Dinkelberglandwirte scheinen jedenfalls harte Zeiten anzubrechen: „Weg mit Apfel, Birne, Zwetschge, Quitte und Kirsche“, scherzte Valenta.

In Wehr zieht mit der Ausstellung Kaspers nun die Orange ihren Siegeszug an. Statt des Mondes lässt Kasper eine saftige, farbenfrohe Orange über der Kirche von St. Martin thronen. Seinen Blick aus dem Fenster der Wohnung in der Hauptstraße lässt der Künstler auch über den Storchenplatz gleiten, wo sich Krähen als Gitarrenensemble zum musikalischen Stell-Dich-Ein zusammengefunden haben. Eine Vogelgruppe hat auf dem Ast eines Baumes am Stadtrand von Wehr Platz genommen. Vergnügt, auch etwas fragend, lauschen sie dem Bandoneon-Spiel eines mit Hühnerfüßen versehenen Kuckucksheims.

Auch eine vermeintlich zufällige Begegnung von Hammerhai und Hase sowie Unbekannte Flugobjekte, die mit dem eher beschaulich wirkenden Panorama alpiner Gegenden nicht so recht korrespondieren wollen, gestalten sich als sehenswerte Hommage an die stets ein wenig ironisch daherkommende Kunstform des Comics. Interpretationen und Assoziationen der Umgebung verschmelzen zu mitunter leicht skurril anmutenden Bilderwelten. Im Sinne von Film-Stills gerinnen die künstlerisch festgehaltenen Beobachtungen Kaspers zu eingefrorenen Momentaufnahmen rätselhafter Geschichten, die den Betrachter unweigerlich nach dem „Davor“ und dem „Wie-geht-es-weiter“ fragen lassen. Nicht nur mit Acrylfarben, sondern auch mit dem Bleistift weiß der Absolvent des Studiums der Freien Kunst in Bremen umzugehen. Seine Zeichnungen auf kleinformatigem Papier scheinen ein ums andere Mal mit dem karikaturistische Züge tragenden Cartoon sowie der Fantasy-Malerei auf Tuchfühlung zu gehen.

„Orangen über Wehr“ mit Werken von Eduard Kasper ist bis zum 25. Juni samstags, sonntags und feiertags in der Galerie des Alten Schlosses in Wehr zu sehen.