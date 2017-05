Wehr Drei Standorte für neuen Kindergarten in der engen Auswahl

Der alte Krankenhaus-Park in der Georg-Kerner-Straße mit leichten Vorteilen

Drei mögliche Standorte für einen neuen Wehrer Kindergarten inspizierte der Wehrer Gemeinderat am vergangenen Dienstagabend. Eine Entscheidung, wo der achte städtische Kindergarten für bis zu 100 Kinder gebaut werden soll, fiel zwar noch nicht. Allerdings zeichnet sich in der Diskussion schon jetzt der Standort in der Georg-Kerner-Straße als Favorit ab. "Grundsätzlich sind alle drei Standorte möglich. Allerdings gibt es unterschiedlich hohe Hürden zu überwinden", fasste Bürgermeister Michael Thater das Ergebnis des Ortstermins zusammen. Klar ist: In dem neuen Kindergarten soll die zweigruppige Einrichtung In der Au aufgehen.

Dass ein neuer Kindergarten gebaut werden muss, machte die Au-Kindergartenleiterin Marie van Kreij nochmals deutlich. Rund 20 Jahre existiert das Provisorium in der austraße nun schon – unter nicht gerade optimalen Umständen. "Der Kindergarten genügt nicht mehr den heutigten ansprüchen", so van Kreij. Vor allem die Abtrennung des Freigeländes von eigentlichen Kindergarten ist ein Hindernis in der täglichen Arbeit. Die Kinder können nur gesammelt den Weg zum Spielplatz antreten, weil dabei die von zahlreichen Lastwagen befahrene Austraße überquert werden muss. Aber auch die Innenräume sind nicht mehr auf dem aktuellen Stand und verfügen über keinerlei Erweiterungspotential.

Die Stadtverwaltung hatte in den vergangenen mehrfach einen Neubau an Stelle des alten Krankenhaus vorgeschlagen – im Verbund mit einem Familienzentrum. Bei den Ratsfraktionen fand dies zunächst aber keine Mehrheit. Vor allem CDU, SPD und Republikaner brachten eigene Standortvorschläge ein, von denen nun drei in die engere Auswahl genommen wurden.

In seiner nächsten Sitzung am 20. Juni will der Gemeinderat über den künftigen Standort beschließen. Noch vor den Sommerferien soll der Architekt Peter Schanz mit der Planung beauftragt werden.

Die drei Standort-Alternativen