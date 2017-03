Wehr Drei Bands präsentieren temporeiches Metal-Konzert in der Schlosserei Wehr

Das Repertoire der drei Formationen \"Silexis“, „Until resistance falls“ aus Lörrach und „Selfish hate“ reichte von Alternative Rock über Metal und Grunge bis Punk – mit brachialem \"oldschool Hardcore\" inklusive.

Wehr (kf) Drei Bands an drei Abenden in einer Musikkneipe – das ist das Konzept, das sich Tobias Koch überlegt hat. Am Samstag stand bereits der zweite Konzertabend in der „Schlosserei“ in Wehr auf dem Programm. Mit „Silexis“, „Until resistance falls“ aus Lörrach und „Selfish hate“ aus Freiburg hatte Kneipier Gérard Reichert jede Menge Bands und deren Fans zu Gast.

Tobias Koch ist nicht nur Organisator der drei kleinen Festivals, sondern auch noch Schlagzeuger bei Silexis. Er kennt sich also damit aus, dass Bands nach Auftrittsgelegenheiten suchen. Musikkneipen gibt es nicht so viele in der Gegend, Auftritte muss man sich hart erkämpfen. Reichert ist nicht unbedingt der Metal-Fan, gibt in seiner Schlosserei aber gerne auch Musikrichtungen außerhalb seiner eigenen Wohlfühlzone eine Chance.

Den Anfang machte am Samstagabend Silexis mit einem Repertoire, das von Alternative Rock über Metal und Grunge bis Punk reicht. Alle drei Bands präsentierten nur eigene Songs und waren selbst überrascht, dass die Konzertbesucher die sogar teilweise mitsingen konnten. Das sind dann wohl echte Hardcorefans. Eine Ausnahme bei den eigenen Stücken gab es dann übrigens. Silexis spielten als Zugabe „Blitzkrieg Bop“ von den „Ramones“, einer der Kultbands des Punk. Als brachialen, "oldschool Hardcore" bezeichnen die Jungs von Selfish hate das, was sie zu Gehör bringen. „Break the silence“ (das Schweigen brechen oder die Stille durchbrechen) heißt einer ihrer Songs. Still geht es bei den Jungs tatsächlich nicht zu. Gitarren, Drums, Bass, Gesang – bei Selfish hate ist alles laut, schnell und brachial. Until resistance falls kommen nicht leiser daher. Metalchore ist ihr Genre. Druckvolle Gitarrenriffs und Basslines und der unnatürlich tiefe und raue Gesang machen diesen Stil aus.

Den Fans gefiel es, sie ließen sich in der kleinen Schlosserei schon mal zu einer Runde Pogo hinreißen und schubsten sich gegenseitig quer durch den Raum. Am Samstag, 13. Mai, folgt der dritte Abend der kleinen Konzertreihe. Mit den Bands „V-Hate“, „Ephemera`s Party“ und „Frantic on march“ steht dann Classic Metal auf dem Programm.