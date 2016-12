Wehr Dorfladen in Öflingen hofft auf mehr Kunden

Der Dorfladen in Öflingen feiert sein einjähriges Bestehen. Vorstandsmitglieder schlagen deutliche Töne an. Zusammenarbeit mit Tafelladen

Ein Jahr besteht der Dorfladen Öflingen in diesen Tagen. Was im Dezember 2015 mit großer Euphorie und Vorschusslorbeeren begann, hatte in den Folgemonaten einige Rückschläge zu überstehen. Hinter den Kulissen gab es Zerwürfnisse und in der Folge einige personelle Wechsel im Vorstandsteam. Auch wirtschaftlich sah es in den ersten Monaten zunächst nicht gut aus. Nur mit einem Zuschuss der Stadt in Höhe von 15 000 Euro konnte der Betrieb aufrechterhalten werden.

In den vergangenen Monaten ist es nun etwas ruhiger geworden, so dass die Öflinger tatsächlich das einjährige Bestehen ihres Dorfladens feiern konnten: Vor dem Dorfladen fanden sich ab morgens viele Besucher ein, um die Leckereien zu kosten, die die Mitarbeiter des Dorfladens und des Aufsichtsrats an den Ständen rund um das Ladengeschäfte angeboten haben – Schupfnudeln, Raclette-Brot, Punsch und leckeren, selbstgebackenen Kuchen. Alles liebevoll hergerichtet und mit viel Hingabe angeboten. Drinnen versammelten sich viele an den Tischen bei der Cafeteria, um zu plaudern und sich auszutauschen, Kinder spielten vergnügt in der Kinderecke – ein buntes Treiben brachte Leben in die Räumlichkeiten, die von Öflingern für Öflinger eingerichtet wurden vor einem runden Jahr. Treiben und Leben, das sich die Verantwortlichen vom Vorstand des Öflinger Dorfladens eigentlich jeden Tag wünschen würden.

Denn so innovativ das Projekt erscheint und sein kann – ohne Kundschaft und Annahme seitens der Anwohner wird dieser Treffpunkt sterben. „Und das kann ganz schnell gehen“, mahnt Vorstandsmitglied Regula Weber-Gfeller. Sie machen und bieten viel, die Mitwirkenden des Dorfladens Öflingen – das sind sieben Angestellte in Voll- und Teilzeit und der Aufsichtsrat im Hintergrund. „Von Anfang an ist es unser Bestreben gewesen, hier einen Treffpunkt zu schaffen für alle – egal ob alt oder jung“, erzählt Daniela Klausmann, Mitglied des Vorstands des Öflinger Dorfladens. Und sie alle warten auf Annahme: „Denn ohne Kundschaft verliert Öflingen einen weiteren Ort zur Zusammenkunft und zum Leben“, warnen die beiden engagierten Vorstandsmitglieder.

„Wir können nur anbieten – wenn vonseiten einer möglichen Kundschaft keine Resonanz kommt, dann bedeutet es das Aus. Nicht für uns, sondern für Öflingen, denn danach kommt wahrscheinlich nichts mehr an sozialem Angebot für alle“, meinen sie. Nicht nur ein Treffpunkt für alle solle es sein, sondern auch die Möglichkeit regionale Produkte, die man sonst kaum findet, erwerben zu können zu erschwinglichen Preisen. „Der Dorfladen bietet vieles mit freundlichen Mitarbeitern – nicht alles, aber eben mehr als ein anonymer Discounter ohne Ansprechpartner“, sagt Daniela Klausmann.

Und dementsprechend findet sich nach dem barrierefreien Eingang auch alles was in einem größeren Geschäft nicht so einfach zu finden ist – Angebote der Metzgerei Strittmatter aus Altenschwand oder frisches Brot von der Bäckerei Sütterlin. „Und wir arbeiten zusammen mit dem Tafelladen Wehr mit verschieden gepackten Tüten – eine Aktion, die auf große Resonanz stößt, was uns sehr freut“, erzählt Daniela Klausmann erfreut. Das Resümee der beiden: „Wir lieben unseren Dorfladen und machen uns jede Menge Gedanken, aber Kundschaft muss her – sonst geht ein weiteres Bemühen um soziale Gemeinschaft in Öflingen verloren.“

Dorfladen

Das Öflinger Nahversorgungszentrum im frühreren Nahkauf wird als eingetragene Genossenschaft geführt. Der dreiköpfige gleichberechtigte Vorstand besteht aktuell aus Daniela Klausmann, Regula Weber-Gfeller und André Langbein. Der Aufsichtsrat besteht aus Bürgermeister Michael Thater (Vorsitzender), Carola Mülhaupt von der Volksbank Rhein-Wehra, den Altstadträtinnen Rita Leber und Gabriele Schuberth sowie Stadtrat Siegfried Griener.