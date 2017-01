Wehr Doppelausstellung im Alten Schloss: Spiel mit Formen und Farben

Werke von Annette Aue und Seppo Kaiser sind in einer Doppelausstellung in der Galerie des Alten Schlosses in Wehr zu sehen. Das verbindende Element ist die Textilindustrie, die Welt der bunt gewebten Stoffe.

Textilkunst ist ein schillernder Begriff in der Kunst, aber hier passt er: bei der Doppelausstellung „Textil meets Acryl“ mit Collagen, Kunst-Quilts und Bildern auf Bütten der Textilkünstlerin Annette Aue und des Malers Seppo C. Kaiser. Zusammengebracht hat sie Kulturamtsleiter Reinhard Valenta. Das verbindende Element ist die Textilindustrie, die Welt der bunt gewebten Stoffe. Annette Aue zeigt zeitgemäße Textilkunst. Die ausgebildete Schneiderin und Textildesignerin verbindet in ihren Textilcollagen die verschiedensten textilen Techniken mit eigenen Experimenten, handgefärbte Stoffe mit digitalem Fotodruck und wendet traditionelle Handarbeitstechniken höchst innovativ an. Doppelt genäht hält besser, sagt man. Bei Annette Aue ist alles mehrfach genäht, werden Stoffe bestickt mit der Nähmaschine.

Eine Spezialität der Schopfheimer Textildesignerin sind die textilen Bildobjekte, die „Art-Quilts“. Auch Aue scheint vom Quilt-Fieber gepackt. Ihr künstlerisches Gestalten von und mit textilem Material – wobei ihre Zeichenstifte Nadel und Faden sind – ist ein wahres Quilt-Wonderland. Schon die Titel verraten, dass es Gedanken in Stoff sind, dass es eine Beziehungsgeschichte mit Stoff und Garn gibt. „Lichtspuren“ ist ein Digital-Art-Quilt, die Reihung eines experimentellen Digitalfotos mit Licht- und Farbveränderungen: künstlersich sehr überzeugend.

Andere farbenfrohe Kunst-Quilts und Miniaturen in der Art von Patchwork erinnern an feinstoffliche Quiltlandschaften mit Wasser und Horizont, wirken in der Machart sehr stofflich. „Spring Moments“, ein textiles Wandobjekt mit Stoff, Draht, Perlen und Folien, ist mosaikartig. Alles handwerklich perfekt gemacht, schließlich müssen die Fäden gut vernäht sein. Die kreativen Arbeiten von Annette Aue zeigen viel Inspiration zur Gestaltung textiler Oberflächen.

Den malerischen Teil beschickt Seppo C. Kaiser mit sehr farbintensiven Arbeiten auf selbstgeschöpften Büttenpapieren. Wer je die Basler Papiermühle besucht hat, weiß, wie schön diese künstlerisch hergestellten Papiere sind im Vergleich zur industriellen Massenware. Auf diesen feinstrukturierten Papieren mit eingearbeiteten Naturmaterialien (Samen, Fasern) entstehen fantasievolle Bildobjekte voller abstrakter Formen.

Die fröhliche, bunte Formensprache des aus Öflingen stammenden Papierliebhabers erinnern vom Malstil und den Motiven an Juan Miró, der einmal gesagt hat: „Es gibt drei Formen, die mich ständig verfolgen: ein roter Kreis, der Mond und ein Stern“. Auch der Bildkosmos des poetischen Malers Seppo Kaiser ist unerschöpflich und fantasievoll. Rätselhafte Zeichen, organische und geometrische Formen, Umrisse und Linien, volle Farbfelder mit leuchtenden Farben, kleine, dicht gedrängte halbrunde und ovale Formen bevölkern Kaisers vielgestaltige Bilderwelt.

Dieses Spiel mit Formen und Farben ist Malerei als Poesie. Zugleich erdverbunden, denn die Bildobjekte werden erweitert durch Hölzer, Rindenelemente und andere Materialien. Märchenhaft bunt ist „I am“, ein Bild, das beim Betrachter innere Empfindungen auslöst, denn Kaiser erzählt immer Geschichten.

Doppelschau

Die vom Duo Schmid-Donkel musikalisch umrahmte, von Kulturamtsleiter Reinhard Valenta mit einführenden Worten begleitete und von Bürgermeister Michael Thater eröffnete Ausstellung wertet Valenta als ein gelungenes Experiment und "echtes Highlight unter den fast 200 Ausstellungen", die er in der Städtischen Galerie im Alten Schloss betreute. Zu sehen ist sie bis 26. Februar, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr.