Wehr Die musikalische Familie Rollbühler begeistert das Publikum in der Schlosserei

Die Rockin' Rollbühlers und das Duo Tomsis spielen beim Weihnachtskonzert in der Schlosserei beliebte Songs aus den vergangenen 50 Jahren.

Genau die richtige Wahl haben am Sonntagabend jene getroffen, die nach Heiligabend vorerst genug von der festlichen Besinnlichkeit hatten. Mit Eigenkompositionen, echten musikalischen Hits sowie Klassikern aus den vergangenen 50 Jahren sorgten die Rockin' Rollbühlers beim traditionellen Weihnachtskonzert in der Schlosserei in Wehr für ausgelassene Stimmung. Das Duo Tomsis stimmte die zahlreichen Besucher gekonnt auf das Kommende ein.

Der Klang der Gitarren und der taktangebende Sound des Schlagzeugs brachten das alte Bistro zum Vibrieren. Die Band lockte die Gäste in Strömen an. Keinen Musikwunsch schien die vor acht Jahren gegründete Familienband mit ihrem Repertoire auszulassen. So heizte sie dem Publikum, von jung bis alt, gehörig ein. "Holiday" von Greenday sowie "Steady as she goes" von The Raconteurs sind dabei nur zwei Beispiele für die abwechslungsreiche Stückauswahl der Musiker.

"Wir wollten uns musikalisch weiter ausprobieren"

Durchgängig wurde an diesem Abend bewiesen, dass die Rollbühlers Musik im Blut haben. "Ich mache schon mein ganzes Leben lang Musik. Und nach und nach sind auch meine Kinder auf diesen Zug aufgesprungen", antwortete Vater Fritz Rollbühler lächelnd auf die Frage, wie die eigene Rock- und Bluesband zu Stande gekommen ist. Dass dieses Aufspringen wohl die beste Entscheidung war, zeigte die Performance des aus dem Familienverband hervorgegangenen Geschwister-Duos Tomsis. Lea (19) und Tom Rollbühler (21) leiteten den Abend mit packenden Akustik-Versionen eigener und bekannter Songs ein. Musikstücke wie "Little Numbers" des Singer- und Songwriter-Duos BOY erhielten durch den professionellen Einsatz von Tom an der Gitarre und die eindrucksvolle Stimme Leas gänzlich neue Akzente. Das Cover "I see fire" von Ed Sheeran ließ das Publikum auf imposante Weise verstummen.

Die Gründung des Duos Tomsis im Frühjahr des vergangenen Jahres sei eher ein Zufall gewesen, wie Lea Rollbühler am Rande des Konzerts anmerkt. "Wir wollten uns musikalisch weiter ausprobieren, zusätzlich zur Familienband etwas Eigenes aufziehen, um so die breite Masse zu erreichen", sagte Gitarrist Tom, dessen musikalisches Vorbild Blues-Sänger John Mayer ist. Für die kommende Zeit stünden aus diesem Grund auch professionelle Tonaufnahmen auf dem Plan des Duos, das heute schon zahlreiche Referenzen aufweisen kann. Wer nicht auf die Veröffentlichung von Tonträgern warten möchte, kann auch die nächste Veranstaltung besuchen: Das Duo Tomsis wird am Donnerstag, 19. Januar, in der Bibliothek Bar in Basel auftreten.