Wehr Die engagierte Wehrerin Eva Maurer feiert 80. Geburtstag

Eva Maurer feierte ihren 80. Geburtstag. Sie war jahrelang in der Kommunalpolitik und in der Pfarrgemeinde engagiert und ist immer noch ehrenamtlich tätig.

Wehr (hjb) Die frühere Wehrer Kommunalpolitikerin Eva Maurer feierte bei guter Gesundheit ihren 80. Geburtstag. Die aus Pommern stammende Seniorin kam im Jahr 1950 als Heimatvertriebene nach Wehr. In den vielen Jahrzehnten seither engagierte sie sich politisch wie kirchlich, sozial und karitativ. Zwölf Jahre saß Maurer für die CDU im Wehrer Gemeinderat und war in kommunalen Ausschüssen tätig. Fast 40 Jahre gehörte die frühere kaufmännische Angestellte dem katholischen Kirchenchor an und über Jahrzehnte dem Pfarrgemeinde- und Stiftungsrat. Im kirchlichen Finanzausschuss ist sie noch heute tätig. Volle drei Jahrzehnte leitet Maurer schon den Festausschuss der Pfarrei Sankt Martin. Sie war Mitbegründerin der Singgruppe Wehratal und lange aktives Mitglied des Chors. Für so viel Engagement bedankten sich sowohl Bürgermeister Michael Thater wie auch Stadtpfarrer Matthias Kirner bei der Jubilarin.