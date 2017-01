Wehr Die Storchestäghüüler bringen beim Guggetreffe Spaß mit zwölf Guggenmusiken

Die Storchestäghüüler sorgen mit dem Guggetreffe in Wehr für Stimmung. Ausgelassenes Feiern bei närrisch schrägen Tönen ist den ganzen Tag über Trumpf.

Wehr – Das sechste Guggetreffe der Storchestäghüüler hielt genau das, was sich alle davon erwartet hatten: 448 Musiker in zwölf Guggemusiken machten mächtig Radau in der Stadt – erst auf dem Talschulplatz, dann in und vor der Stadthalle. Schon zum Startschuss auf den Talschulplatz kamen Hunderte Besucher. Dort legten die Hüüler selbst einen Auftritt hin. Am Abend blieb dafür keine Zeit.

Vor allem für Kinder und Jugendliche veranstalten die Storchestäghüüler das Warmup am Nachmittag. Für Minderjährige gibt es abends keinen Eintritt. Hüüler-Boss Jochen Steinmann blieb streng. Selbst in Begleitung von Erwachsenen durften Minderjährige nicht hinein. Als Ausgleich gab es den Auftakt am Nachmittag – ohne Altersbeschränkung und ohne Eintritt. Dafür mit gratis heißen Würstchen und Getränken. Mehrere Hundert Wienerle und rund 100 Liter Kinderpunsch gingen über die Theke der Jugend des FC Wehr, die für die Bewirtung eingesprungen war. Auch die Gastguggenmusiken konnten sich nicht beklagen. Sie wurden von den Storchestäghüülern ausgiebig bewirtet, da blieben keine Wünsche offen.

Dafür gaben sie auf den drei Bühnen ihr Bestes. Egal, ob eine kleine Gugge, wie die Lus-Chaibe aus Wehr, oder eine große, wie die StrauSchoeh-Schlurbi aus Heitersheim, die allein mit zwölf Sousaphonen auf der Bühne stehen, gaben alle richtig Dampf. „Hier kommt Alex“ von den Toten Hosen, „Roar“ von Katy Perry, „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ von Nena oder die Titelmelodie der Serie „The A-Team“ dröhnten durch die Stadthalle und über den Vorplatz. Das Repertoire der zwölf Gruppen war breit gefächert. Und so kam das Publikum im Laufe des Abends immer mehr in Fasnachtsstimmung.

Die rund 60 Helfer der Storchestäghüüler ebenso. In der Küche, an den Theken, der Kasse, der Garderobe, oder wo auch immer, sie hatten alle Hände voll zu tun und jede Menge Spaß dabei. Selbst, wenn sie richtig ins Rotieren kamen. Die Hüüler leben die Fasnacht und da gehört Arbeit eben auch mit dazu. Ohne besondere Vorkommnisse konnte Jochen Steinmann tief in der Nacht die Stadthalle abschließen – geschafft, aber sehr zufrieden mit einem wirklich gelungenen Guggetreffe 2017. In zwei Jahren folgt Auflage Nummer sieben.

