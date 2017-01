Todtmoos Die Skikurse des Skiclubs Wehr sorgen für ein erstes Wintersportvergnügen im Jahr

Der Skiclub Wehr startet mit Skikursen für Kinder und Erwachsene ins Jahr.

Parallel zum ersten Kinderskikurs des Skiclubs Wehr wurde ein zweitägiger Skikurs für Erwachsene angeboten. Wegen der ungenügenden Schneelage in Todtmoos wurde auf umliegende Skigebiete ausgewichen. Bei Sonnenschein fand der erste Tag des Kurses in Herrischried statt. Aufgrund der zahlreichen Skifahrer und der begrenzten Schneehöhe wurde der Kurs am zweiten Tag in Herrenschwand fortgesetzt, wo es eine bestens präparierte Piste gab. Die Teilnehmer ab acht Jahren konnten es kaum erwarten, ihre Skier, teilweise das erste mal diesen Winter, anschnallen zu dürfen. Nach zwei kurzweiligen Tagen im Schnee war der Kurs beendet. Sofern es die Schneelage in Todtmoos zulässt, beginnt am kommenden Wochenende der Kinderskikurs für Anfänger ab sechs Jahren.