Wehr Die Rocknacht des Motorrad-Clubs Devils Hunter trifft den Geschmack des Publikums

Die 26. Rocknacht der Devils Hunter kommt gut an. Das Konzept mit regionalen Bands sorgt für so viele Zuhörer wie seit Jahren nicht.

Öflingen (kf) Regional rockt. Mit "The Rangers", "Rockwell" und "The Mario-Nettes" fuhr der Motorrad-Club "Devils Hunter" in diesem Jahr drei Bands aus Wehr und Schopfheim auf. Dabei zeigte sich, dass die Menschen am liebsten das hören, was sie schon kennen – so viele Besucher hatte die Rocknacht Öflingen schon seit Jahren nicht mehr.

"Wir bedanken uns bei den Devils Hunters, die immer noch solche Veranstaltungen machen und damit unsere Musik am Leben halten", sagte Rangers-Frontmann Andreas Agster. "Unsere Musik" sind im Fall der Rangers Blues-Rock-Coverversionen. Dabei haben sie alles auf der Platte, womit die meisten Stammgäste der Rocknacht groß geworden sind – immerhin wird die Öflinger Schulsporthalle schon seit 25 Jahren in einer Nacht im November zu ihrer Konzertbühne.

Immer dabei sind viele befreundete Motorradclubs, die für die Rocknacht nach Öflingen kommen, was für einige eine lange Anfahrt bedeutet. Rocknacht in Öflingen bedeutet nicht nur, dass drei Bands für Musik sorgen. Für die Devils Hunters ist diese Nacht auch immer dafür gedacht, alte Freunde aus der ganzen Region zu treffen. Nicht wenige Besucher waren schon bei der ersten Rocknacht zu Gast und auch immer noch bei der 26. Ausgabe.

Mit Liedern von CCR, The Rolling Stones, Thin Lizzy und vielen anderen Größen des gepflegten Rock starteten die Rangers – die Kultband aus dem Wehrer Enkendorf – in den Abend. Es brauchte ein wenig, bis das Publikum aufgetaut war, aber dann hatten Agster und seine Bandkollegen den Saal im Griff. Wäre es nach den Gästen gegangen, hätten die Rangers den ganzen Abend durchrocken dürfen.

Aber es warteten noch zwei weitere Bands auf ihren Auftritt in Öflingen. "Rockwell" kam eine Nummer lauter und härter daher als die Rangers. Metal, Hardrock und Punk sind die Genres, denen sich Frank Muser, Thomas Bobzin, Michael Zimmermann und Uwe Fien widmen. Etwas ruhiger wurde es dann wieder bei den Mario-Nettes. Frontmann Mario Stracuzzi – damit erklärt sich der Bandname – und seine Musiker rocken und rollen sich durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte – da kommt einiges zusammen. Von den 50ern bis in die 90er bedienen sich die Vier, um ihr Repertoire zusammenzustellen.

Die Rocknacht in Öflingen war früher die Gelegenheit, Bands aus Europa und sogar aus der ganzen Welt kennenzulernen, die man so noch nicht kannte. Oder teilweise doch kannte. "Dr. Feelgood" standen unter anderem in Öflingen auf der Bühne. Durch viele Nachahmerveranstaltungen wurde die Konkurrenz größer und die Luft für die Devils Hunter dünner. Wenn die Kosten steigen und das Publikum weniger wird, muss man sich als kleiner Motorradclub etwas Neues einfallen lassen. Einen Erfolg veruchten die Devils Hunter mit ihrer gelungenen Rocknacht Nummer 26.

