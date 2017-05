Wehr Die Heimat steckt voller Energie

Naturparkmarkt und Tag der offenen Tür in der Wehrer Heizzentrale locken viele Besucher nach Wehr.

Eine Einsparung von 800 Tonnen Kohlendioxyd pro Jahr und eine Wertschöpfung, die durch die Verwendung heimischen Holzes in der Region bleibt – die Stadtwerke Wehr und das Energieunternehmen Energiedienst sehen sich mit der Heizzentrale des Wehrer Nahwärmenetzes „Im Tal“ auf einem guten Weg. Am Sonntag war die Bevölkerung dazu eingeladen, sich die Heizzentrale anzuschauen und auf dem gleichzeitig stattfindenden Naturparkmarkt zu bewundern, was im Naturpark Südschwarzwald so alles produziert wird.

Bei der Energiewende und der Beherrschung des Klimawandels käme den lokalen Entscheidern eine große Aufgabe zu, stellte Landrat Martin Kistler fest. Kistler war am Sonntag genauso nach Wehr gekommen, wie auch Vertreter Kommunen des Landkreises Lörrach. Das gefällt besonders dem Wehrer Bürgermeister Michael Thater, wenn Projekte seiner Stadt in die Region hinausstrahlen. Auch Martin Steiger, Geschäftsführer der Energiedienst AG, ist überzeugt, dass dezentrale Lösungen einen wichtigen Baustein zur Energiewende beitragen werden. Die Nahwärmenetze in Wehr – das erste entstand bereits im Jahr 1996 im Baugebiert „In den Höfen“ – seien daher eine Investition in die Zukunft, so Steiger.

Umweltschutz und Regionalität standen an diesem Tag im Fokus der Veranstaltung. Die Firma Energiedienst wollte etwa die Skepsis gegenüber batteriegetriebenen Autos nehmen und war mit einer ganzen Flotte vor Ort. Für einen Massenansturm sorgte dies nicht unbedingt – Reichweite, Kosten und der berühmte Satz, „Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht“, spielen da wohl eine Rolle.

Großes Interesse weckten dagegen die Stände des Naturparkmarktes, die auf dem Rathauscampus aufgebaut waren. Kräuter, Marmeladen und Honig, Produkte aus Leder und Lammfell, Korb- und Töpferwaren und sogar Whisky aus dem Südschwarzwald gab es zu sehen und zu kaufen. Das Wissen der Menschen um den Unsinn langer, energieaufwändiger Transportwege nimmt bei den Menschen zu, die Begeisterung für regionale Produkte genau deswegen auch.

Außerdem verbinden viele Menschen den Schwarzwald auch immer noch mit einer Atmosphäre, wie sie in Heimatfilmen der 50er Jahre verbreitet wurde – ein Stück heile Welt. Das macht den Bummel über einen Naturparkmarkt zu einem Erlebnis mit Wohlfühlcharakter. Inzwischen ist zumindest das Bewusstsein vorhanden, dass man um den Teil der Welt, der noch heil ist, kämpfen muss und dass regionale Produkte ihren Teil zum Erhalt beitragen können.

Die ganze Veranstaltung wagte einen Spagat zwischen Informationsveranstaltung und Volksfest, der offenbar gelang. Die Besucher interessierten sich für die Geschichten der Produkte, informierten sich über die Vorteile eines Anschlusses an ein Nahwärmenetz, genossen in der Stadthalle Wehr das Konzert der Stadtmusik Wehr und die Hackschnitzel, die die Damen der „Blitzgi-Schrätteli“ servierten.