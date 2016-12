Wehr Die Gläubigen hören zu Weihnachten Predigten gegen den Hass

Viele Gläubige besuchen die Weihnachtsgottesdienste in Wehr und Öflingen. Die Pfarrer betonen die Botschaft der Nächstenliebe.

Alle Jahre wieder – die Anfangsworte jenes bekannten Weihnachtsliedes ließen sich auch als Mahnung zur Reflexion verstehen: Ist die Weihnachtsbotschaft nach mehr als 2000 Jahren überhaupt noch aktuell? „Mehr denn je“, lautete der eindeutige Tenor in den Weihnachtsmetten und -gottesdiensten der christlichen Konfessionen in Wehr und Öflingen – trotz und gerade vor dem Hintergrund von Kriegen, Terror und Armut in dieser Welt.

Den Beginn der Feierlichkeiten zum Weihnachtsfest bildete wieder das traditionelle Krippenspiel mit lebenden Tieren auf dem Kirchplatz St. Ulrich in Öflingen. Der evangelische Pfarrer Martin Rathgeber und Uwe Richter von der katholischen Kirchengemeinde Öflingen zeigten sich ob der guten Resonanz der Besucher erfreut. Esel, Ziege und Schafe ermöglichten es, die Weihnachtsgeschichte bildhaft zu erleben, merkte Pfarrer Martin Rathgeber an. Sie sei „nicht nur zu hören und zu sehen, sondern auch zu fühlen und zu riechen.“ Mit der Geburt Jesu habe Gott eindeutig „Ja“ zum Leben gesagt und sich gegen Armut, Not, Egoismen, Gewalt und Krieg gestellt, so der Geistliche. Musikalisch umrahmt mit Weihnachtsliedern wie „Alle Jahre wieder“, „Ihr Kinderlein kommet" und „Stille Nacht, heilige Nacht“ wurde das Krippenspiel von einer Abordnung des Musikvereines Öflingen.

Gut besucht war die katholische Christmette in der Kirche St. Martin Wehr am späteren Heiligabend. Für eine außerordentlich hörenswerte musikalische Einstimmung und Gestaltung der Eucharistiefeier sorgte ein Ensemble mit Christine Böhler (Orgel), Jonas Bader (Oboe), Christian Bader (Violine) sowie David Bader und Patricia Kammerer (Gesang). Mit der Geburt Jesu hätte „eine neue Geschichte begonnen“, betonte Pfarrer Matthias Kirner in seiner Predigt. Und diese Geschichte der Kirche bedeute für viele Menschen „Leben, Halt und Hoffnung“. Mit Jesus hätte ein Leben „neuer Art“ begonnen, dessen Fundamente „frisch und aktuell wie am ersten Tag“ seien, so Pfarrer Kirner.

Der Geistliche suchte in seiner Predigt Bezüge zur aktuellen politischen Diskussion. Mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin werde deutlich, dass der Terror nun auch in unserem Land angekommen sei. Kollektiven Schuldzuweisung, Hassbotschaften im Internet sowie dem Ruf nach Schließung von Grenzen erteilte Pfarrer Kirner eine deutliche Absage. Er warnte vor „menschenverachtendem und unwürdigem“ Verhalten. Konkrete Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlings- und Asylpolitik seien der Politik vorbehalten, befand Pfarrer Kirner. Christen dagegen seien aufgefordert, sich dem Beispiel Jesu und den Werken der Barmherzigkeit zuzuwenden. Die Haltung gegenüber dem Schicksal bedürftiger Menschen und deren Not sei als Richtschnur des christlichen Glaubens zu begreifen, so Pfarrer Kirner.

Unmissverständlich fiel auch die Interpretation der Weihnachtsbotschaft bei den evangelischen Christen in der Öflinger Christuskirche am ersten Weihnachtsfeiertag aus. Meldungen aus Aleppo und Berlin, Ausländerfeindlichkeit, Sorge um Arbeitsplätze und Armut zeugten von Hass, Streit, Unglück und Not, stellte Pfarrer Peter Hasenbrink in seiner Predigt fest. Die Menschen hätten sich zu sehr daran gewöhnt, dass einem im Leben nichts geschenkt werde. Vergessen werde dabei allerdings, dass Gott dem Menschen mit Jesus das Angebot der Liebe unterbreitet habe. Mit dem Kind in Bethlehem habe Gott einen Gegenpol zur Stärke weltlicher und politischer Macht geschaffen, die erfahrungsgemäß zu keiner Gerechtigkeit führe, sagte Pfarrer Hasenbrink. Mit dem Jesuskind riefe Gotte den Menschen sein „Ja“ zu. Es liege nun am Menschen selbst, „dieses Angebot anzunehmen und aufzugreifen“, sagte Pfarrer Hasenbrink.