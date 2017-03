Wehr Die Bienen bereiten den Imkern aus dem Wehratal nicht nur Freude

Der Imkerverein Wehr zieht eine durchwachsene Bilanz über 2016. Der Freude über zwei Neuzugänge stehen Wetter und teurer gewordene Schädlingsbekämpfung als Sorgen gegenüber.

Ein bescheidenes Bienenjahr wurde von den Bienenzüchtern im Wehratal in ihrer Hauptversammlung im Gasthaus Krone zusammengefasst. Nicht alles ist im vergangenen Jahr glatt gelaufen. Über den Dinkelberg, das Wehratal hinauf und bis nach Todtmoos fliegen ihre rund 180 Bienenvölker zum Sammeln des Blütenstaubs. Zwei Mitglieder sind für 40 Jahre Mitgliedschaft im Imkerverein Wehratal geehrt worden.

Der Verein hat die stabile Zahl von 36 Mitgliedern. Zwei Neue Imker sind hinzugekommen. Mit einem deutlichen Strahlen im Gesicht teilte der Vorsitzende Rolf Gut diesen kleinen Erfolg mit. Schließlich ist der Altersdurchschnitt in ihren Reihen "sagen wir mal, etwas höher", merkte Gut spitzbübisch an. Sie pflegen ein abwechslungsreiches Hobby rund um die Bienenzucht. Die Erzeugung von Honig steht ganz oben auf der Prioritätenliste, die Zucht und Pflege gehören dazu, aber auch das Glück, in der freien Natur zu sein, trage viel zum körperlichen und geistigen Wohlbefinden mit bei.

Die Hauptversammlung ist für die Mitglieder auch eine willkommene Gelegenheit, die Geselligkeit zu pflegen. Deutlich mehr als die Hälfte der Mitglieder empfindet es weiterhin als eine natürliche Pflicht, an Vereinsveranstaltungen teilzunehmen. Bereits seit 40 Jahren als aktive Mitglieder wurden der Wehrer Dietmar Böhm und der Todtmooser Hansjörg Kaiser geehrt. König wird auch weiterhin in den Sommermonaten für die Touristen und andere Interessenten die Imkerei vorstellen.

Schnell beim Kopfrechnen musste niemand sein, als verkündet wurde, dass rund zehn Kilogramm Blütenhonig pro Volk im Frühjahr zusammengekommen sind. "Um die 180 Völker haben wir", da müsse im Winter mit Verlust gerechnet werden und die Nachzucht funktioniere nicht immer, erklärte der Vereinsvorsitzende. Nur nach dem Einfliegen des Blütenhonigs in die Stöcke folge eigentlich Jahr für Jahr die Produktion des Waldhonigs. Vergangenes Jahr ist dieser weitgehen ausgefallen. Der Juni war durch anhaltenden Regen schon schlecht, dann folgte die lange Hitze mit hohen Temperaturen. Da sei nichts zusammengekommen. Die Delikatessen und Spezialhonige aus dem Jahr 2016 – zumal aus der unmittelbaren Umgebung – dürften weitgehend schon von den Kunden der Imker gegessen worden sein.

Viele Imker betreiben im Wehratal gleichzeitig auch die Ablegerzucht. Es scheint, dass einige immer eine glückliche Hand dabei haben. Mit Raub- oder Wildbienen hätten sie in der Region keine Probleme. Die reinrassige Carnica Bienenart ist eigentlich immer ihre erste Wahl. Aber auch da gibt es die sogenannte Reinzucht von Königinnen. Das erfolgt in isolierten Besamungsstellen, vorzugsweise auf Nordseeinseln. Gelegentlich kaufe ein Imker aus ihren Reihen auch einmal eine neue Königin, dann müsse es schon eine Reinrassige sein, erklärte Gut. Das ist bei den Neulingen wichtiger. Ihre zwei Neumitglieder hatten die Lehrgänge an den Bienenlehrständen in Schopfheim und Bad Säckingen besucht. Einzig die Preissteigerungen bei Ameisensäure gegen die Varroamilbe und neue Anwendungsrichtlinien trübt das Hobby. Deshalb hat der Verein wieder eine Sammelbestellung initiiert, denn: "Wenn nichts machsch, sind sie hinüber", sagte der Vorsitzende Rolf Gut.