Wehr Die Band 7Sins spielt eine gelungene Premiere mit ihrer neuen Sängerin Verena Wagner

Der erste Auftritt der Band 7Sins mit ihrer neuen Sängerin Verena Wagner wird zum vollen Erfolg. Alte und neue Fans zeigen sich begeistert.

Die Mitglieder der Band 7Sins traten am Samstagabend in der Schlosserei in Wehr das erste Mal in ihrer neuen Besetzung auf. Verena Wagner ist die neue Sängerin der Band. Die 21-jährige Lehramtsstudentin ist seit Januar dabei. Bereits bei den ersten Liedern wurde ihre Wirkung auf das Publikum sichtbar. Das Publikum hielt förmlich den Atem an, als sie Titel aus den 70er Jahren und aktuelle Charts zum Besten gab. Neben den langjährigen Fans fanden sich auch jüngere Bekannte der Sängerin ein, die begeistert ihrem ersten Auftritt lauschten.

"Uns war von Anfang an klar, dass es mit Covern einfacher ist, ein Konzert zu füllen. Mit unseren eigenen Interpretationen verleihen wir den Liedern noch einmal einen ganz neuen Klang", sagt Jürgen Bäumle, Bandleader und Keyboarder. Derzeitig treten unter dem Namen 7Sins die vier Musiker Jürgen Bäumle, 50 Jahre alt und am Keyboard, Oliver Fabro, 50 Jahre alt und Bassist, Fabia Brugger, 30 Jahre alt und an der Gitarre, Stefan Anna, 30 Jahre alt und am Schlagzeug, sowie Verena Wagner, 21 Jahre alt und Sängerin, auf.

Am 30. Juni werden die 7Sins bei ihrem nächsten Auftritt auf dem Brückenfest in Bad Säckingen zu sehen sein. Mit ihrer Mischung aus Soul, Pop und Rock bringen sie eine einzigartige Stimmung auf die Bühne. Auch nach einer langen Zugabe konnte das Publikum noch nicht genug bekommen. "Es war wahnsinnig schön. Ich war die letzte Woche so angespannt, aber der Applaus der Leute, war einfach wunderbar. So etwas habe ich noch nie Erlebt", sagte Verena Wagner nach ihrem ersten Auftritt.