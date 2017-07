Wehr Die Aktion "Heiß auf Lesen" geht in der Mediathek Wehr in die zweite Runde

Die Aktion "Heiß auf Lesen" geht in der Mediathek Wehr in die zweite Runde

Kinder bekommen in Wehr eine Belohnung fürs Schmökern: Bei der Aktion „Heiß auf Lesen“ in der Mediathek gibt es ein Abschlussfest und eine Urkunde für Kinder, die in den Sommerferien mehr als drei Bücher lesen.

Der Sommer wird wieder heiß – zumindest, wenn es ums Lesen geht. Die Mediathek der Stadt Wehr beteiligt sich zum zweiten Mal an der Aktion „Heiß auf Lesen“, die von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen des Regierungspräsidiums Freiburg veranstaltet wird. Etwa 250 Bücher warten in der Mediathek auf die Kinder der Klassenstufen eins bis sechs, die in diesem Sommer heiß aufs Lesen sind.

Im vergangenen Jahr sei die Aktion ein großer Erfolg gewesen, blickt Mediathekleiterin Anne Kalmbach zurück. 69 Kinder hätten daran teilgenommen, 48 von ihnen hätten eine Urkunde dafür erhalten, dass sie mindestens drei Bücher gelesen und eine Bewertung dafür abgegeben hatten. Es gab aber auch Kinder, die in den Sommerferien deutlich mehr als drei Bücher gelesen haben. Beachtlich: Etwa 40 Prozent der Kinder, die teilnahmen, kamen nicht direkt aus Wehr, sondern aus den umliegenden Städten und Gemeinden.

Mit der Aktion "Heiß auf Lesen" soll die Lesekompetenz gefördert werden. „Wer gut lesen kann, kommt leichter durch die Schule und weiter im Beruf“, davon ist Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer überzeugt, weswegen sie auch als Schirmherrin auftritt. Daher wird sie sich darüber freuen, dass sich in diesem Jahr 165 Bibliotheken in ganz Baden-Württemberg daran beteiligen.

250 Neuerscheinungen wurden von der Mediathek für die Aktion angeschafft, der Förderkreis der Mediathek bezahlte die Bücher, die zusammen rund 2000 Euro kosteten. Ohne die Unterstützung des Förderkreises sei es kaum möglich, dass die Mediathek teilnehme, so Anne Kalmbach. Die Anmeldefrist für die Aktion habe bereits am 12. Juli begonnen, so die Leiterin der Mediathek. Ein Ende der Meldefrist gebe es aber im eigentlichen Sinne nicht. Die Aktion beginnt mit dem ersten Ferientag am 26. Juli, auch danach sind noch Anmeldungen möglich. Mitmachen können alle Kinder der Klassenstufen eins bis sechs, sie müssen weder in Wehr zur Schule gehen, noch in Wehr wohnen. Sie müssen nicht einmal Nutzer der Mediathek sein, ein Bibliotheksausweis ist nicht erforderlich.

Für jedes gelesene Buch sollen die Kinder dann eine Bewertung abgeben, außerdem stellen ihnen die Mitarbeiterinnen der Mediathek einige Fragen, um zu schauen, ob das Buch auch tatsächlich gelesen wurde. Wer mindestens drei Bücher liest, bekommt eine Urkunde und wird zu dem Abschlussfest in der Mediathek am 15. September eingeladen. „Sommer-Lese-Helden“ wird diese Veranstaltung dann heißen, die von Frank Sommer veranstaltet wird. Dabei gibt es auch viele Preise zu gewinnen, die Anne Kalmbach zusammengetragen hat. Später gibt es auch noch eine Sonderverlosung des Regierungspräsidiums Freiburg.

