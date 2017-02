Der lange Weg auf den Arbeitsmarkt

Erste Flüchtlinge finden Jobs bei Wehrer Firmen – doch Sprachkenntnisse und Bürokratie erschweren die Integration

Seit einem guten Jahr leben in den Wehrer Gemeinschaftsunterkünften Flüchtlinge aus verschiedenen Nationen. Einige, die zwischenzeitlich ihre Anerkennung als Flüchtling und somit das vorläufige Bleiberecht erhalten haben, streben nun den Arbeitsmarkt an um auf eigenen Füßen zu stehen. Doch der Weg zur Arbeitsaufnahme ist nicht leicht. Bürokratische Hindernisse, mangelnde Deutschkenntnisse und manchmal auch falsche Vorstellungen – die Hürden bis zum ersten Arbeitsvertrag sind hoch.

Unter dem Dach der Novartis, dem größten Wehrer Arbeitgeber, haben aktuell drei Flüchtlinge einen Job gefunden. Arbeitgeber ist hierbei nicht das Pharmaunternehmen selbst, sondern der Dienstleister ISS, der deutschlandweit das Gebäudemanagement für die Novartis-Standorte übernommen hat. Der Syrer Jamal Ghareeb arbeitet im Zweischichtdienst im Reststoff-Management, seine Ehefrau Niwar bei der Gebäudereinigung. Ebenfalls als Reinigungskraft hat die Irakerin Mae Bashira eine Anstellung gefunden. „Es sind ganz reguläre Stellen, ganz normale Arbeitsverhältnisse“, erklärt Jens Sühnhold, Regionalmanager des ISS-Pharma-Service. Auch der Lohn sei nicht höher oder niedriger als bei anderen vergleichbaren Stellen. Nur in einem Punkt hätte sich das Einstellungsverfahren von anderen unterschieden: Aufgrund des höheren bürokratischen Aufwands mussten die Stellen länger offen bleiben. „Die Einstellungen sind teilweise sehr schwierig und aufwändig, weil oft notwendige Unterlagen fehlen“, erklärt Sühnhold. Zudem gebe es auch hin und wieder gegenteilige Aussagen von den Behörden. ISS-Manager Jens Sühnhold leistete deshalb durchaus Pionierarbeit bei der Einstellung der Flüchtlinge.

Als Muster für andere Standorte hat Sühnhold sein Vorgehen und die Vorgaben der Behörden auf anderthalb Seiten dokumentiert. Die ersten Erfahrungen der Novartis und des Dienstleisters ISS mit den neuen Mitarbeitern sind sehr gut. Eine Probezeit haben alle drei gut bestanden. Und auch bei den Kollegen ist keinerlei Ablehnung der Flüchtlinge zu spüren.

„Oft sind Zuständigkeiten unklar, die Erteilung einer Arbeitserlaubnis dauert teilweise mehrere Monate“, weiß auch Gabriele Pichlhofer vom Wehrer Netzwerk Integration aus Erfahrung. Nicht jeder Arbeitsgeber könne so lange warten, manche zugesagte Stelle wurde daher bereits anderweitig besetzt. Einfacher gestaltet sich der Einstieg über Eingliederungsprogramme. So hat der städtische Bauhof im Rahmen eines Förderprogramms einen Flüchtling für mehrere Monate beschäftigt. „Wir waren sehr zufrieden. Der neue Mitarbeiter hat sofort mit angepackt und sich toll eingebracht“, berichtet Stadtbaumeister Helmut Wunderle. Leider habe man den Pakistani aus rechtlichen Gründen nicht weiter beschäftigen können. Eine Weitervermittlung an ein Bauunternehmen im Wiesental scheiterte an der geltenden Residenzpflicht.

Ebenfalls von sehr guten Erfahrungen weiß Nicole Herfert von der Bürgerstiftung zu berichten. Hier konnte ein Familienvater aus den Gemeinschaftsunterkünften für Hausmeisterarbeiten angestellt werden, ebenfalls im Rahmen eines Förderprogrammes. Langfristig sei aber ein reguläres Arbeitsverhältnis erstrebenswert, so Herfert, da das Arbeitsentgelt für diese Programme sehr gering sei.

Etwa 20 Flüchtlinge in Wehr und Öflingen suchen zurzeit Arbeit, berichtet Gabriele Pichlhofer. Viele seien sehr motiviert, andere hätten aber noch Probleme damit, gering qualifizierte Arbeit anzunehmen. „Doch ohne gute Deutschkenntnisse ist erstmal nicht mehr möglich“, erklärt Pichlhofer. Wie wichtig die Sprache für die Aufnahme einer qualifizierten Arbeitsstelle ist, zeigt schließlich der Fall von Noora Sultani. Erst seit eineinhalb Jahren in Deutschland hat die 19-jährige Pakistani in kurzer Zeit Deutsch gelernt und im August eine Ausbildung als zahnmedizinische Fachangestellte begonnen. „Sie ist überaus ehrgeizig“, freut sich der Wehrer Zahnarzt Felix Cuno über seine engagierte Mitarbeiterin. Über gemeinsame Kontakte sei sie auf die Praxis aufmerksam geworden, berichtet Noora Sultani, und: „Ich bin sehr dankbar für diese Chance.“

"Wollen Beitrag zur Integration leisten"

Martin Renner, Leiter des Wehrer Novartis-Standorts, zu der ersten Erfahrung bei der Beschäftigung von Flüchtlingen in der Arbeitswelt.

Herr Renner, als größter Arbeitgeber der Stadt sind Sie ein wichtiger Ansprechpartner, wenn es um Beschäftigungen für Flüchtlinge geht. Wie kam es dazu?

Erste Gespräche zwischen Stadtverwaltung und Novartis zu diesem Thema gab es schon im Herbst 2015, also noch vor der Fertigstellung der Gemeinschaftsunterkünfte. Wir wollten möglichst früh zusammenkommen, um einen Beitrag zur Integration zu leisten.

Wie war damals Ihre Erwartung? Hatten Sie die Hoffnung, auch Fachkräfte unter den Flüchtlingen zu finden?

Nein, das stand nicht im Vordergrund. Es ging vielmehr um den sozialen Aspekt. Wir wussten damals schon, dass vor allem Familien nach Wehr kommen werden. Diese wollten wir bei der Integration unterstützen.

Wie sind Sie vorgegangen?

Im September 2016 konnten wir unser Unternehmen bei einem Café International vorstellen. Dies war auch unser erster direkter persönlicher Kontakt mit den Flüchtlingen. Es war sofort eine emotionale Verbindung da, eine entspannte und total offene Atmosphäre. Die Flüchtlinge zeigten ein enorm großes Interesse an Jobs und Arbeitsbereichen an unserem Standort. Mit Personalfragebögen haben wir danach Ausbildungshintergrund und Lebensläufe von Kandidaten erfragt. Dabei leistete auch das Netzwerk Integration eine enorme Hilfestellung.

Wie ging es weiter?

Im zweiten Schritt haben wir, nach Sichtung der Daten und Einschätzung unserer Personalverantwortlichen entschieden, zehn Personen zu Gesprächen einzuladen. Dabei haben sich Beschäftigungsmöglichkeiten für vier Personen herauskristallisiert.

Im Novartis-Kerngeschäft, der Produktion, konnten Sie bislang noch keinen Flüchtling einstellen. Warum nicht?

Es hat sich gezeigt, dass die Sprachkenntnisse dafür derzeit nicht ausreichen. Bei der Herstellung von Medikamenten müssen unsere Mitarbeiter eine sehr umfangreiche Dokumentation ausfüllen, da würden viele sprachlich an ihre Grenzen stoßen. (job)