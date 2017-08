Wehr Der lange Arm Österreichs wirkt im Mittelalter bis nach Wehr und Umgebung

Serie Wehrer Stadtgeschichte (4): Familie von Schönau übernimmt ab dem 14. Jahrhundert durch die Heirat von Margarete mit dem Habsburger König Jakob Rudolf die Herrschaft in Wehr und Umgebung.

Als Walther von Klingen 1284 ohne einen Erben stirbt, hatte er bereits große Teile seines Wehrer Besitzes an das Kloster Klingenthal überschrieben. Die Nonnen hatten das Kloster allerdings schon 1274 aufgegeben. Darum fielen die Wehrer Besitzungen zurück an die Oberherrschaft des Habsburger Königs Jakob Rudolf, welcher bereits im Jahr seiner Krönung 1273 die Burg Werrach vom Basler Bischof zurückerobert hatte. 1320 gelangte dann die Familie von Schönau durch die Heirat von Jakob Rudolf mit der Erbtochter Margarete vom Stein an den Hochrhein.

Im Laufe der kommenden Jahre erwerben Jakob Rudolf und seine Nachkommen weitere Besitzungen als Lehen in der Region und bauen so den Herrschaftsbereich der Familie Schönau aus. Auch in dieser Zeit bleibt die über lange Zeit gewachsene Bindung zum Königshaus bestehen und wird 1363 mit dem Marktrecht für Wehr honoriert. Zwei Jahre später kauft Rudolf von Schönau schließlich die habsburgisch-österreichische Pfandherrschaft Wehr. Ihm gelingt es in den kommenden Jahren auch, die verschiedenen verpfändeten Rechte im Wehrer Raum in seinen Besitz zu bringen und so das Weiterbestehen der Herrschaft Wehr in seiner Gesamtheit zu sichern. Hiermit trennt sich die politische Entwicklung vom benachbarten Markgräflerland, denn Wehr bleibt auf diese Weise bis 1806 unter österreichischer Oberhoheit.

In den kommenden Jahrhunderten formen die Zukäufe der Familie Schönau die Herrschaft Wehr: 1378 ergänzt Rudolf von Schönau den Familienbesitz durch den Kauf des Dorfs Öflingen, 1457 ersteht Hans Hürus von Schönau die vier freien Höfe in Wehr. Spätestens 1511 zogen die Herren von Schönau von der Burg Werrach ins Tal, die Burg blieb dem Verfall überlassen. Zwischenzeitlich lebte die Familie wohl auch im Storchehus, welches 1547 von Rudolf erbaut wurde. Vielleicht wurde hier sogar an der Talordnung von 1557 geschrieben, in welcher erstmals die Verfassung des Tals und der Gemeinde Wehr schriftlich fixiert wurde. Einfluss hatte hierauf vielleicht auch die Einführung der Reformation in Wehr 1556, durch welche die politische Grenze zur Markgrafschaft nun auch zu einer geistigen Grenze wurde. Die Beziehung zu den Habsburgern scheinen weiterhin gut zu sein, 1608 wird die Pfandherrschaft in ein Erblehen umgewandelt.

Während des Dreißigjährigen Krieges 1618 bis 1648 stehen in Wehr turbulente Zeiten an. Im Zuge der zweiten Schönau’schen Erbteilung entsteht die Erblinie Schönau-Wehr. Mehrmals fallen Schwedische Truppen ein und zerstören dabei auch die Burg Werrach. Nach dem Krieg erhebt Kaiser Leopold I. die Herren von Schönau in den erblichen Freiherrenstand. Es folgen erneut kriegerische Zeiten, französische Soldaten fallen mehrmals in Wehr ein.

1748 ziehen die Herren von Schönau aus dem schlichten Alten Schloss in das in das spätbarocke Neue Schloss. Doch die Tage der Herrschaft Wehr sind bereits gezählt: Mit der Französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts kommt der Freiheitsgedanke auch an den Hochrhein. 1806 endet schließlich die Herrschaft der Habsburger. Die Schönau’sche Herrschaft, die zu dieser Zeit neben Wehr und Öflingen auch Schwörstadt, Niederdossenbach, Wallbach, Obersäckingen und Rippolingen umfasst, wird badisch.