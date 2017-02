Wehr Der erste Sprachkurs "Deutsch für Ausländer" geht mit Erfolg zu Ende

Zwölf Personen meistern den Einsteigerkurs "Deutsch für Ausländer". Zehn von ihnen haben sich direkt für die Fortsetzung angemeldet.

Wehr – Alle zwölf Teilnehmer des Einsteigerkurses "Deutsch für Ausländer" haben die Prüfung mit guten und sehr guten Ergebnissen bestanden, teilte VHS-Leiter Reinhard Valenta erfreut mit. Viel Lob für das Engagement der Teilnehmer gab es auch von der Integrationsbeauftragten des Landkreises, Antje Maurer, und Kursleiter Stefan Dede. Zehn Teilnehmer haben sich auch bereits für den Folgekurs angemeldet.

100 Stunden Deutschunterricht haben die Männer und Frauen aus den beiden Gemeinschaftsunterkünften seit Sommer des vergangenen Jahres absolviert, berichtete Kursleiter Stefan Dede. Die Prüfungen in den vergangenen zwei Wochen bestanden aus vier Teilen: Neben Hören-verstehen und Lesen wurden auch die Schreibkenntnisse und die Sprachfähigkeiten der Teilnehmer getestet. Von möglichen 60 Punkten hat ein Großteil sogar mehr als 50 Punkte erreicht, freute sich Reinhard Valenta über das gute Ergebnis.

Auch Kursleiter Stefan Dede war sehr zufrieden und lobte ausdrücklich die große Disziplin und Motivation der Teilnehmer. Von den 15 Teilnehmern zu Beginn des Kurses haben nur zwei wegen Arbeitsaufnahme abbrechen müssen, ein Teilnehmer sei weggezogen. Alle anderen waren mit viel Eifer dabei, so Dede, der hauptamtlich als Berufschullehrer in Lörrach tätig ist. Er sagt: "Hausaufgaben konnte es gar nicht genug geben, viele haben parallel auch noch die Kurse des Netzwerks Integration besucht." In dieser intensiven Bemühung und dem häufigen Anwenden der Sprache durch Kontakte zu Einheimischen sieht der Kursleiter auch das Erfolgsrezept des Kurses.

Zehn Teilnehmer haben sich bereits für den Fortsetzungskurs A2 angemeldet, weiß Reinhard Valenta. Hinzu kommen 15 weitere Interessenten, die je nach Vorkenntnisse in den Kurs aufgenommen werden können. Weiterhin geplant ist ein neuer A1-Kurs in Öflingen mit einer neuen Lehrkraft. Außerdem könne man bei entsprechendem Interesse auch in Wehr nochmals einen A1-Kurs anbieten, so Valenta. Für diese Kurse müsse man jedoch noch geeignete Räume finden. An der Finanzierung soll es aber nicht scheitern, versichert die Integrationsbeauftragte Maurer: "Wenn die Leute Interesse am Kurs haben, wird dieser auch finanziert." Auch von ihrer Seite gab es herzliche Glückwünsche für die Absolventen, man sei sehr stolz auf das gute Ergebnis.

Die Sprachkurse

Über die VHS werden Deutschkurse auf dem Einsteigerniveau A1 und A2 angeboten. Diese werden für Flüchtlinge ohne Anerkennung vom Landratsamt finanziert. Die Stufen der Kurse beziehen sich auf den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Die sechs Stufen reichen vom Anfängerniveau A1 bis zu annähernd muttersprachlichen Kenntnissen auf dem Niveau C2. Für anerkannte Flüchtlinge werden Integrationskurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) angeboten, die aus je einem Sprach- und Orientierungsteil bestehen.