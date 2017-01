Öflingen Der Wechsel beim Vorsitz ist eine Chance für die Entwicklung des Musikvereins Öflingen

Ilona Kunzelmann übernimmt den Vorsitz des Musikvereins Öflingen. Ralf Pogalzky gibt das Leitungsamt nach 20 Jahren ab und wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Öflingen (kf) „Es ist gut, wenn in einem Verein eine Entwicklung erkennbar ist.“ Auch damit begründete Ralf Pogalzky, warum er nach 20 Jahren den Vorsitz des Musikvereins Öflingen (MVÖ) abgab. Unter seiner Nachfolgerin Ilona Kunzelmann habe der Verein die Chance, wieder neue Impulse zu bekommen. Pogalzky wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Ralf Pogalzky war eine Institution beim MVÖ. Auch unter ihm sei es gelungen, die Stärke des Aktivorchesters zu stabilisieren, erklärte er. Unter seiner Ägide wurde die Jugendarbeit modernisiert. So findet inzwischen jedes Jahr ein Zöglingskurs statt, statt alle drei Jahre. „Damit sind Sie in der Jugendarbeit sogar der Stadtmusik Wehr eine Nasenlänge voraus“, gab Bürgermeister Michael Thater zu.

Bereits vor zwei Jahren hatte Pogalzky erklärt, dass er das Amt in diesem Jahr abgeben möchte. Ilona Kunzelmann war in den vergangenen Jahren als Schriftführerin im Verein tätig und konnte sich so auf die Führungsrolle vorbereiten. Einstimmig sprach ihr die Versammlung das Vertrauen aus. Auch sie machte deutlich, dass es Veränderungen geben werde, allein schon, weil sie wegen ihrer familiären Situation mit kleinen Kindern andere Voraussetzungen mitbringe. Sie bat die Mitglieder, sie besonders in der Anfangszeit zu unterstützen und bei Misstönen oder Fragen das Gespräch mit ihr zu suchen.

Es war nicht die einzige Änderung im Vorstand. Auch Kassiererin Tanja Schuhmacher kandidierte nach 20 Jahren im Amt nicht mehr. An ihre Stelle wurde die bisherige zweite Kassiererin Marion Gröning gewählt. Neue zweite Kassiererin wurde Irene Müller. Jasmin Trimpin löst Ilona Kunzelmann als Schriftführerin ab. Die stellvertretende Vorsitzende Lucia Woldert sowie die zweite Schriftführerin Sarah Probst wurden bestätigt. Uschi Rettig und Sascha Martschinke wurden neu ins Amt der Beisitzer gewählt. Rolf Gallmann und Dirk Strittmatter wurden als Dirigenten bestätigt.

Es ist nicht leicht, einen Musikverein in einem Ort mit lediglich 3000 Einwohnern am Leben zu halten. Mit 60 Aktivmusikern gelingt das dem MVÖ allerdings außergewöhnlich gut. Grund eins ist dabei die Jugendarbeit. Im vergangenen Jahr begannen 14 Kinder im Zöglingskurs ihre musikalische Ausbildung – so viele, wie schon lange nicht mehr. Mit Veranstaltungen wie Juka and friends bietet der MVÖ seiner Jugendkapelle auch außergewöhnliche Veranstaltungen. Im vergangenen Jahr etwa einen Workshop und ein Konzert mit dem Landespolizeiorchester Baden-Würrtemberg, immerhin ein Profiorchester. Für das Jahr 2018 sei ein Musical geplant, verriet Rolf Gallmann.

Grund zwei ist das gute Miteinander im Aktivorchester, in dem mindestens drei Generationen von Musikern spielen. „Das Miteinander von Jung und Alt beim MVÖ ist schon etwas ganz Außergewöhnliches“, lobte Michael Thater. Dieses Miteinander ist auch dem Rettichfest zu verdanken, eine Veranstaltung, die einen festen Platz im Öflinger Veranstaltungskalender hat. Am 20. und 21. Mai gibt es die nächste Auflage des Fests.

