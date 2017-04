Wehr Der Trägerverein des Weltladens Wehr arbeitet auf das Prädikat "Fairtrade-Town" hin

Der Verein Aktion Partnerschaft Eine Welt Wehr möchte Wehr zur "Fairtrade-Town" machen. Des Weiteren sind Aktionen des Weltladens geplant und ein erweitertes Sortiment soll die Einrichtung für die Kunden attraktiver machen.

Beim Träger des Weltladens in der Storchenstraße, dem Verein Aktion Partnerschaft Eine Welt Wehr, wurden bei der Hauptversammlung alle Vorstandsmitglieder einstimmig wiedergewählt. Laut Vorstandsbeschluss ging man jetzt aber auf ein rollierendes Wahlsystem über. Der Vorsitzende Florian Eckert wurde für zwei Jahre in seinem Amt bestätigt und sein Stellvertreter Tobias Böhler für ein Jahr. Für jeweils zwei Jahre gewählt wurden Rechner Werner Eckert und Beisitzerin Fabienne Klein, während Heiko Trefzger für ein Jahr als Schriftführer bestätigt wurde. Ebenfalls für ein Jahr wurden Monika Faller und Karin Schlemmer zu Kassenprüferinnen gewählt.

In einem kurzen Rückblick auf die beiden vergangenen Vereinsjahre beschränkte sich Vorsitzender Florian Eckert auf einige Aktionen, die wieder besonders erfolgreich waren. Dafür vermittelte er eine ausführliche Vorschau auf geplante Aktivitäten und Erneuerungen im Weltladen. Das Hauptaugenmerk legte er auf die Bestrebungen, die Auszeichnung „Fairtrade-Town“ zu erhalten – dies ist eine Kampagne von Fairtrade Deutschland.

Dafür müsse man aber die Stadt Wehr mit ins Boot holen, erläuterte Florian Eckert. Für den Titel "Fairtrade-Town" muss eine Kommune nachweislich fünf Kriterien erfüllen, die das Engagement für den fairen Handel in der Gemeinde widerspiegeln. Eine lokale Steuerungsgruppe wird gebildet, die auf dem Weg zur "Fairtrade-Town" die Aktivitäten vor Ort koordiniert. Sind die Kriterien erfüllt, erhält die Gemeinde schließlich im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung die Fairtrade-Town-Urkunde überreicht.

Die Attraktivität des Weltladens wolle man auch mit einer Sortimentsstraffung und der Erweiterung um gängige Artikel aus fairem Handel weiter steigern, erläuterte Vorsitzender Florian Eckert. Zudem sei geplant, einen erweiterten Geschenkservice anzubieten und das Sortiment noch besser auf die Kundenwünsche abzustimmen. In Abstimmung mit Lieferanten könne man auch Sonderwünsche erfüllen. Außerdem erwäge man, an bestimmtem Tagen oder Wochenenden auf dem Storchenplatz an der Hauptstraße mit einem Verkaufsstand vertreten zu sein. Mit noch mehr ehrenamtlichen Helfern könne man auch die Ladenöffnungszeiten erweitern, sagte Eckert. Am Samstag, 13. Mai, dem Tag des Weltladens, wolle man einen Teilabverkauf organisieren, um danach auch wieder neue Artikel im Laden anzubieten.

Einen ausführlichen Rechenschaftsbericht vermittelte Kassierer Werner Eckert für die Jahre 2015 und 2016. Während man vor zwei Jahren durch den Defekt der Heizungsanlage im Weltladen einen leichten Verlust erlitt, sei das vergangene Jahr wieder erfreulicher verlaufen und ein kleiner Überschuss entstanden.

Dies sei aber nur möglich durch die im Weltladen ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter, sagte der Rechner. Kassenprüferin Monika Faller bescheinigte dem akribischen Kassierer eine tadellose Kassenführung. Bürgermeisterstellvertreter Paul Erhard erhielt daraufhin die einstimmige Entlastung des Gesamtvorstands. Im Namen des verhinderten Bürgermeisters Michael Thater und der Stadt Wehr dankte Erhard allen ehrenamtlichen Helfern, die durch ihre vorbildliche Tätigkeit den Weltladen und den fairen Handel unterstützen würden.

Öffnungszeiten

Der seit acht Jahren bestehende Weltladen Wehr in der Storchenstraße hat geöffnet am Dienstag von 9 bis 12.30 Uhr, am Donnerstag von 9 bis 12.30 und von 14.30 bis 18.30 Uhr, am Freitag von 14.30 bis 18.30 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr. Vorsitzender des Trägervereins Aktion Partnerschaft Eine Welt Wehr ist seit vier Jahren Florian Eckert.