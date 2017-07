Wehr Der Sommer in Wehr wird zum feucht-fröhlichen Spaß

Der Sommer in Wehr leidet etwas unter dem Regen. Unerschrockene Besucher genießen ein vielfältiges Programm.

Mit einem Trommelwirbel startete am Samstag der 23. Sommer in Wehr. Bei durchwachsenem Wetter und weiteren Veranstaltungen im Umkreis kamen weniger Besucher als erhofft zum Sommer-Stadtfest der Stadt Wehr und der Servicegemeinschaft Wehr (SGW). Wer aber den Nieselregen nicht scheute, wurde mit einem vielfältigen Angebot in der gesamten Innenstadt belohnt. Als liebgewonnene Tradition begrüßten die Trommler der Talschule zur Eröffnung des Sommerfests am späten Vormittag die ersten Gäste auf dem Talschulplatz. Als Bürgermeister Michael Thater und der Vorsitzende der SGW, Peter Hofmeister, anschließend das Stadtfest gemeinsam offiziell eröffneten, wurde an vielen Ständen noch letzte Hand angelegt, was aber die ersten neugierigen Stadtbummler nicht vom Stöbern abhielt.

Die Freude des Bürgermeisters über die Sonnenstrahlen zur Eröffnung währte indes nur kurz: Im Laufe des Tages stellte sich Nieselregen ein. Doch die Wehrer Geschäftsleute waren mit Pavillons und Schirmen darauf vorbereitet. Auch außerhalb der Geschäftsräume gab es viel zu entdecken: So waren die Bücherkisten der Aktion „Bücherpreise kiloweise“ bei der Buchhandlung Volk schon am frühen Nachmittag recht leer gekauft. Besonders gut liefen die kleinen Mitbringsel aus Wehr von Mini-Kuckucksuhr bis Quietscheente, verriet Eberhard Volk.

Eines der Glanzlichter war die Modenschau mit aktueller Sommermode von Lauber Moden auf der Hauptstraße. Noch mehr als über die gelungene Show freute sich Inhaberin Elsbeth Lauber über die musikalische Live-Begleitung durch die junge Künstlerin Ronja Frey. Genauso wie die vielen Rabattaktionen lockte auch das vielfältige musikalische Programm wieder viele Besucher an. Von Big Band über Klassik bis hin zu Rock wurde auf den zwei Bühnen für jeden Geschmack etwas geboten.

Einen Vorgeschmack auf den Besuch der Stargeigerin Anne Sophie Mutter zur Vergabe des Lothar-Späth-Preises am 8. Juli gab es vor der Volksbank: Die jungen Musikerinnen Leonie und Sophie gaben mit ihrem Lehrer Josef Polyak eine Kostprobe ihres Könnens. Beide werden bei der Preisverleihung mit der bekannten Künstlerin auftreten. Eine spontane Tanzeinlage durften die Besucher des Auftritts der Country-Band Jack Sixpack and The Gang Bang mit Linedance des Countryclubs Wehr genießen. Das man in Wehr auch bei hohem Wasseranteil in der Luft zu feiern weiß, bewiesen die Hartnäckigen zur späteren Stunde: Da wird die Bar in den Hauseingang gerückt und zum Singen und Tanzen der Schirm aufgespannt.