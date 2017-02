Öflingen Der Obst- und Gartenbauverein lädt zum Werkzeugpflegetag ein

Rebscheren und Gartengeräte werden beim Werkzeugpflegetag des Obst- und Gartenbauvereins wieder für die kommende Gartensaison flottgemacht.

Aufgrund der hohen Nachfrage gab es erneut einen Werkzeugpflegetag des Obst- und Gartenbauvereins Öflingen. Überwiegend Rebscheren wurden beim ersten Tag auseinandergebaut und mit feinem Schleifpapier vom Flugrost befreit. Anschließend wurden die Klingen mit einem Schleifstein geschärft oder ersetzt. Mit Öl eingesprüht, wurden diese dann wieder zusammengebaut. Am zweiten Werkzeugpflegetag nahmen sich die Teilnehmer der Gartengeräte an. Diese wurden entrostet. Die Holzstiele wurden mit grobem Schleifpapier abgeschmirgelt. Die Mitglieder tränkten die Stiele mit Öl. Eine zweite Behandlung erfolgte mit feinem Schleifpapier. Als nächster Termin steht der zehnte Landesweite Streuobstpflegetag am 25. März ab 13 Uhr bevor. Gäste und Helfer sind willkommen. Infos und Anmeldung bei Dörte Strittmatter, Telefon 0172/814 43 87.