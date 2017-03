Wehr Der Masterplan für schnelles Internet

Eineinhalb Jahre Arbeit zum Preis von gut 37 000 Euro steckten in den beiden dicken Ordnern, die Kommunikationstechniker Andreas Nauroth am Dienstag Bürgermeister Michael Thater überreichte. Wie der Breitbandausbau in Wehr weitergehen kann, erläuterte Nauroth anschließend vor dem Gemeinderat.

„Der Masterplan zeigt, was möglich wäre und schafft gleichzeitig die Voraussetzung für Fördermittel“, fasste der Bürgermeister das Projekt in der Sitzung zusammen. Durch den Eigenbetrieb Moderne Kommunikationstechnologie der Gemeinde Hohentengen (MKTH) wurde der Ist-Zustand in Wehr sowie der mögliche Bedarf untersucht, erläutert Andreas Nauroth. Auch die Möglichkeit für ein eigenes Netz wurde untersucht, „ein gutes Druckmittel gegenüber den großen Netzbetreibern“, so Andreas Nauroth.

Gibt es in Wehr bald schnelleres Internet?

Wie bereits in vielen anderen Gemeinden, die von der Telekom unabhängig werden wollte, kündigte die Telekom jetzt an, ab 2018 das lokale Netz durch Vectoring zu verbessern. Anschließend wären insgesamt 97 Prozent der Wehrer Anschlüsse mit Bandbreiten bis zu 50 Megabyte pro Sekunde (Mbit/s) versorgt. Ein Neuanschluss für bestehende Wohneinheiten sei allerdings nicht vorgesehen, so Nauroth weiter. Lediglich in Neubaugebieten wie dem geplanten Erschließungsgebiet Breit II soll beim Erstanschluss auf Glasfaser bis in jede Wohnung gesetzt werden.

Wäre ein eigenes Stadtnetz eine Alternative?

Würde man ein komplett neues Breitbandnetz in Wehr installieren, wären knapp 70 Kilometer Glasfaserleitung notwendig, so Nauroth. Für die rund 6700 Wohn- und 660 Gewerbeeinheiten müssten rund 3000 Anschlüsse verlegt werden, die Gesamtkosten würden sich auf rund 30 Millionen Euro belaufen. Da Wehr bereits in vielen Bereichen, teilweise sogar durch mehrere Versorger, versorgt sei, wäre diese Maßnahme vermutlich nicht oder kaum förderfähig, erläutert der Kommunikationstechniker: Als „Randzone am Verdichtungsraum“ sei Wehr einfach nicht ländlich genug gelegen.

Als Alternative schlug Nauroth darum ein „Schulnetzwerk“ vor. Durch eine sieben Kilometer lange Trasse von Wehr nach Öflingen könnten die Schulen über Glasfaser versorgt werden. Die Kosten lägen bei etwa 700 000 Euro, Fördermittel für ein solches Projekt wären möglich. Über Abzweige könnten kommunale und auch private Anschlüsse hinzukommen. Das Entscheidungsverfahren sei allerdings sehr komplex, so Nauroth, eine Prognose zur Fördersumme sei im Vorfeld nicht möglich

Wie sind Wehr und Öflingen aktuell versorgt?

Insgesamt sei Wehr mit schnellem Internet recht gut versorgt, so Thater, auch in Hinblick auf viele andere Gemeinden im Umland. Öflingen ist durch das Kabelnetz von Unitymedia vielfach bis 200 Mbit/s versorgt. Auch im Stadtzentrum, besonders auf der Zelg, sehe es nicht schlecht aus. Teilweise können die Bürger sogar zwischen den zwei großen Anbietern auswählen, so auch Nauroth. Trotzdem gibt es einige weiße Flecken mit etwa 200 möglichen Kunden, etwa im Bereich Hölzle und auf dem Meierhof.

Vectoring

Durch Vectoring kann auch mit langsameren Kupferkabeln eine deutlich höhere Internetgeschwindigkeit erreicht werden. Als "Hauptstraße" bis zu den grauen Verteilerkästen sind bereits in vielen Regionen schnelle Glasfaserkabel verlegt. Von hier zweigen Kupferleitungen zu den einzelnen Hausanschlüssen ab. Durch das Vectoring werden elektromagnetische Störungen an diesen Verteilerpunkten beseitigt. Grabungsarbeiten sind hierfür nicht notwendig.