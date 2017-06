Wehr Deponie Lachengraben: Deodorierungsanlage nimmt Formen an

Deponie Lachengraben: Deodorierungsanlage nimmt Formen an

Trans-Europa-Naturgas-Pipeline bei Deponie Lachengraben. Betreiber nimmt Rücksicher auf Landschaftsbild.

Die bereits im vergangene Jahr angekündigte Deodorierungsanlage für die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline (TENP) wird ihren Platz in unmittelbarer Nähe der Deponie Lachengraben auf Lörracher Gemarkung finden. Der Standort wurde bewusst gewählt, so die Betreiberfirma Fluxys TENP GmbH, um den Einfluss auf das Landschaftsbild so gering wie möglich zu halten.

Aktuell laufe die ingenieurtechnische Grundplanung und es werden umweltfachliche Untersuchungen nach Abstimmung mit den Fachbehörden am Standort durchgeführt, so Pressesprecher Helmut Roloff von der Betreiberfirma Fluxys TENP GmbH. Im Laufe des Sommers soll der Planungsstand der Anlage dann den politischen Gremien und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Anschließend plant das Unternehmen im November den Genehmigungsantrag für die Anlage zu stellen. In diesem Verfahren werden auch die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für die Bebauung des Waldgebiets festgelegt. Der Baubeginn soll dann im Anschluss erfolgen, so Roloff zum weiteren Ablauf. Die geplante Anlage wird aus vier Druckbehältern mit einer Höhe von zwölf bis 18 Metern und einem Durchmesser von jeweils 3,6 Metern bestehen. Dies teilte die Betreiberfirma im vergangenen Jahr mit. Das Grundstück, auf dem die Anlage entstehen soll, hat eine Grundfläche von rund 8000 Quadratmetern.

Mit der TENP führt bereits seit den 1970er Jahren die bedeutendste Nord-Süd-Achse des europäischen Erdgas-Verbundsystems von der deutsch-niederländischen Grenze bei Aachen zur deutsch-schweizerischen Grenze bei Schwörstadt. Derzeit besteht die Gasfließrichtung lediglich von Norden nach Süden. Aufgrund von Änderungen des Gasangebots sowie zur Sicherstellung und Erhöhung der Versorgungssicherheit in Deutschland soll künftig auch eine Süd-Nord-Fließrichtung ermöglicht werden. Aus diesem Grund ist der Bau einer sogenannten Deodorierungsanlage notwendig. Denn für den Gastransport nach Frankreich ist vorgeschrieben, dass Erdgas mit Duftstoffen versetzt werden muss (Odorierung). In den deutschen Fernleitungen hingegen darf Erdgas keine solchen Fremdstoffe enthalten, die Odierung wird durch die kommunalen Anbieter vorgenommen. Darum müssen die Duftstoffe des aus Frankreich kommenden Gases vor der Weiterleitung in das deutsche Netz entsprechend entfernt werden (Deodorierung).

Erdgas wird in Deutschland zunehmend von Industrie und Haushalten zur Wärmeerzeugung verwendet. Doch bei einem Leck in der Leitung oder bei einer defekten Anlage kann das geruchlose Gas zu einer tödlichen Brand- und Explosionsgefahr werden. Aus diesem Grund werden Erdgas und anderen Brenngasen als wichtige Sicherheitsmaßnahme Warngerüche zugefügt. Hierzu werden leicht flüchtige, typisch riechende organische Schwefelverbindungen, wie Tetrahydrothiophen, dessen Geruch an den fauler Eier erinnert, und Mercaptangemische verwendet.