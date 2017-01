Wehr Deckungslücke von 1,5 Millionen im Wehrer Haushalt

Die Wehrer Haushaltberatungen beginnen 2017 beginnen am kommenden Montag.

Mit einem vorläufigen Defizit von 1,5 Millionen Euro geht die Stadtverwaltung in die Haushaltsberatungen 2017. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Wehrer Gemeinderats wird sich am kommenden Montag um 19 Uhr im Wehrer Bürgersaal in einer öffentlichen Sitzung mit dem Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt auseinandersetzen. Die Verabschiedung des Haushaltsplans ist in der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres am 24. Januar vorgesehen.

Eine Darlehensaufnahme, ein letzter Griff in die Rücklagen oder weitere schmerzhafte Einsparungen – diese Möglichkeiten bleiben dem Wehrer Gemeinderat, um die Deckungslücke zu schließen. Die bereits im November beschlossene Erhöhung von Grund- Gewerbe- und Vergnügungssgteuer spült nicht genügend Geld in die Kasse, um den Haushalt auszugleichen. Ob dies allein durch Einsparungen gelingen kann, ist fraglich. Dafür sind die vorgesehenen Investitionen zu wichtig für die Stadtentwicklung: Ein Teilbetrag von 1,2 Millionen Euro ist für den Abbruch der alten Fabrikhallen im Sanierungsgebiet Brennet-Areal vorgesehen – dafür werden auch beträchtliche Fördermittel erwartet. Für Grundstückskäufe im Bereich des neuen Industriegebiets Rossmatt kalkuliert die Stadt 750 000 Euro ein. Alles sonstigen Investitionen belaufen sich auf zusammen rund 400 000 Euro. Zur Erinnerung: In den letzten vier Jahren lagen die städtischen Investitionen jeweils deutlich über fünf Millionen Euro.

Das Gesamtvolumen des städtischen Haushalts liegt nach dem ersten Entwurf bei 32,7 Millionen Euro, dies sind 1,9 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Allerdings geht dieses Absinken nur zum Teil auf die sinkenden Investitionen zurück. Hauptverantwortlich für das Schrumpfen ist das Herausrechnen von Hallen- und Freibad sowie der Badenova-Beteiligungen. Zusammen mit dem Wasserwerk bilden diese beiden Sparten ab 2017 den Eigenbetrieb „Energie, Wasser, Bäder“ mit einem eigenen Wirtschaftsplan. Dieser hat nach derzeitigem Stand ein Volumen von 3,5 Millionen Euro.

Einen wesentlichen Ausgabenposten im Verwaltungshaushalt stellen die Personalkosten dar, die erstmals über die 10-Millionen-Euro-Marke springen und damit über ein Drittel (34,5 Prozent) des Verwaltungshaushalts ausmachen – und dies, obwohl das Bäderpersonal aus dem Kernhaushalt ausgegliedert wurde. Die Steigerung geht im Wesentlichen auf den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen zurück – eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Durch die bundes- und landesrechtlichen Vorgaben kam es in den vergangenen Jahren zu einer Verdoppelung der Betreuungskosten, die zwischenzeitlich knapp 80 Prozent der gesamten städtischen Personalkosten ausmachen.