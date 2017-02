Wehr Das stärkt Vertrauen und Gemeinschaft: Erster Kletterkurs mit Flüchtlingen und Einheimischen

Erster Kletterkurs mit Flüchtlingen und Einheimischen kommt gut an. Teamarbeit steht beim Projekt im Vordergrund. Ausbilder Thomas Meier erläutert richtige Technik.

Wehr/Bad Säckingen – Hier zählt vor allem Teamarbeit: Ein integratives Projekt der Schulsozialarbeit Wehr und des Netzwerks Kooperation hat am Freitag im Kletterhaus in Bad Säckingen seinen Auftakt genommen – mit sechs Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren war der erfahrene und ausgebildete Kletterer Thomas Meier, Schulsozialarbeiter in Wehr, dort vor Ort und begann mit dem ersten Kurs im Klettern mit Flüchtlingen und Einheimischen.

„Klettern bedeutet, sich voll und ganz nicht nur auf seine eigene Kraft und sein Vermögen verlassen zu können, sondern vor allem auf den Partner, der einen sichert – dazu gehören Absprachen, Vertrauen, Zusammenwachsen“, sagt Thomas Meier.

Stahlende, gespannte Gesichter in der Umkleidekabine beim Anziehen der Kletterschuhe und der Sicherheitsgurte – in der etwa sechs Meter hohen Halle baumeln Sicherheitsleinen von der Decke. „Leider fehlen heute zwei Mädchen, aber die sind ab dem nächsten Mal mit dabei“, sagt Meier.

Und ein Junge ist heute noch dabei, der sich das Ganze erstmal ansieht – am Ende wird er so fasziniert sein und gefangen, dass er sich der Gruppe ebenfalls anschließt. Damit ist dann eine Gruppe von neun Gleichaltrigen vollständig, gemischt in Herkunft und Geschlecht, aber homogen im Willen die Wand zu nehmen und gemeinsam der Herausforderung zu begegnen. Im wöchentlichen Wechsel mit einer Gruppe jüngerer Kletterer werden sie hier gemeinsam trainieren und als Gruppe zusammenwachsen, weiß Thomas Meier.

Alles beginnt mit dem richtigen Knoten am Karabiner des Sicherheitsgurtes. Und bevor es mit dem Klettern losgeht gibt es einen gründlichen Partnercheck – denn ist der Karabiner nicht fest zugedreht, sitzt der Knoten nicht korrekt, droht der Absturz des Kletterpartners – und das will keiner.

„Was die Jugendlichen lernen, ist auf sich und den Partner aufzupassen – und sich eine gemeinsame sprachliche Basis zu schaffen. Unseren nichtdeutschen Jugendlichen hilft das, sich noch mehr in die deutsche Sprache einzufinden. Und gemeinsam eine gute Zeit zu haben mit einem Abenteuer ist für alle eine Bereicherung“, meint er.

Also: Beginn ist mit der korrekten Knotentechnik, die bald alle schon ausprobieren. Björn Bader, der als 14-jähriger Kletterspezialist Thomas Meier zur Seite steht und Einweisungen gibt, zeigt die richtige Knotentechnik und motiviert, wenn es nicht mehr weitergeht. Er klettert schon eine ganze Weile und kennt sich gut aus. „Wenn man die Knoten ein paar Mal gemacht hat, dann sitzt die Technik – aber die Gemeinsamkeit und der Verlass aufeinander machen das Kletterlebnis aus. Klettern begeistert mich und ich möchte das weitergeben“, sagt er voller Freude. Er sichert die etwas leichteren Kletterkandidaten an diesem Nachmittag, Thomas Meier die größeren zu Beginn, danach wird in Zweierteams geklettert und gesichert mit allem Drum und Dran, natürlich unter der fachkundigen Anleitung von Thomas Meier.

Und alle, alle klettern sie bis zur Decke und lassen sich danach voller Freude ins Seil fallen und kommen zurück auf den Boden. „Ich bin ganz erstaunt, dass die Jungs schon so viel Gefühl fürs Klettern mitbringen – die haben alles sehr schnell verinnerlicht“, meint Thomas Meier. Die besten Voraussetzungen, um darauf aufzubauen – denn irgendwann werden sie vielleicht in der Natur klettern. „Das natürlich nach einer richtig ausgiebigen Ausbildung in allem“, sagt Meier. Dazu gehört nach allen Kniffs und Tricks im Kletterhaus die Kletterhalle in Weil am Rhein, die ganz andere Herausforderungen bietet.

„Da müssen sich die Kletterer zum Beispiel selbst sichern in der Wand und mehr – und erst wenn das alles sitzt, wagen wir den Sprung in die Natur“, erklärt Meier. Dazu gehöre aber vor allem auch das Vertrauen ins Team – und das sei schließlich Dreh und Angelpunkt des Projektes, das sei es worum es gehe, sagt er.

Für Medin, 14 Jahre, bedeutet der Nachmittag ein Zusammenwachsen der bisher losen Gruppe und er freue sich schon auf das nächste Mal. Und auch Sozdar, 16 Jahre, ist beeindruckt von der Erfahrung Teil eines tollen Teams zu sein.

„Die gute gegenseitige Hilfe hat mir besonders imponiert – da müssen wir unbedingt alle dranbleiben“, sagt er begeistert. Und Elfat, 13 Jahre, ist zwar außer Puste aber total begeistert und strahlt über das ganze Gesicht. „Ist zwar anstrengend, aber macht unglaublich viel Spaß“, sagt er zurück am Boden.

Ja, viel Technikarbeit liegt noch vor den Jugendlichen in den kommenden Wochen – und viel Teamwork. „Und das ist das A und O beim Klettern“, sagt Thomas Meier und hängt dabei lächelnd den letzten Sicherheitsgurt in der Umkleidekabine an den Haken.