Wehr Das leistet die Schulsozialarbeit in Wehr

Seit Februar ist die Schulsozialarbeit in Wehr wieder voll besetzt, mehrere neue Projekte sind bereits in Planung. Von Online Mobbing über schlechte Noten bis hin zu Streit mit Eltern oder Lehrern – Thomas Meier, Miriam Mulflur und Leonie Schmidt haben ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte der Schüler, vermitteln und leisten Präventionsarbeit.

„Die Schule ist der Lebensraum der Schüler, hier passiert unglaublich viel. Darum ist es sehr wichtig, hier als neutraler Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen“, fasst Schulsozialarbeiter Thomas Meier seine Aufgabe zusammen. „Die Schüler leben heute in einer komplexeren Welt, die Schulsozialarbeit ist aus dem Schulalltag gar nicht mehr wegzudenken“, so auch Schulleiter Andreas Bosch von der Gemeinschaftsschule.

Ein großes Thema sind dabei die neuen Medien, Smartphones seien bereits an der Grundschule weit verbreitet – „Und das mit allen ihren möglichen negativen Folgen“, weiß Sonja Dannenberger, Leiterin der Talschule. Medienkompetenz ist darum ein wichtiges Thema der Schulsozialarbeit, welches in Gruppenarbeit mit den Klassen behandelt wird, erklärt Thomas Meier. Als langjähriger Mitarbeiter des Jugendhauses profitierte er dabei von dem bereits aufgebauten Vertrauensverhältnis. Eine Vernetzung innerhalb des Ortes, die von allen Seiten begrüßt wird, erklärt Bürgermeister Thater im Pressegespräch. Ein seit Jahren deutlich geringeres Konfliktpotenzial unter den Schülern und eine zunehmende Sozialkompetenz der Kinder zeigen, dass man hier auf dem richtigen Weg sei. Neben Gruppenarbeit bietet die Schulsozialhilfe auch Einzelberatungen für Schüler, Eltern und auch Lehrer an.

„Die Vermittlerposition wird von allen Seiten sehr geschätzt und unterliegen der Schweigepflicht“, weiß Simona Winkler.Die langjährige Schulsozialarbeiterin ist aktuell in Elternzeit, steht dem aktuellen Team aber beratend zur Seite. Die fachliche Kompetenz und ein anderer Blickwinkel werden auch von den Lehrern sehr geschätzt, so Sonja Dannenberger. Lange hat sie sich dafür eingesetzt, die Schulsozialarbeit auch an der Grundschule anzubieten. Schließlich gelang es, den zuerst skeptischen Bürgermeister zu überzeugen: Seit dem Schuljahr 2014/15 profitieren auch die Lehrer an der Talschule bedarfsorientiert von der Unterstützung der Schulsozialarbeit, freut sich die Schulleiterin. Nachdem Thomas Meier sich im Winter vor allem auf die persönliche Beratung konzentriert hatte, können jetzt gemeinsame auch wieder größere Projekte realisiert werden.

Zusammen mit dem Netzwerk Integration bietet Meier sportliche Aktivitäten wie Kletterkurse für deutsche und internationale Schüler an. Als Pilotprojekt zusammen mit dem Grundschulhort Bing und dem Jugendhaus ist außerdem eine Pfingstfreizeit für Kinder von acht bis 12 Jahren geplant, „Schulsozialarbeit ist auch Gemeinwesenarbeit, unsere Arbeit soll auch über den Schulhof hinaus wirken“, so Meier.

Bereits seit 15 Jahren gibt es in Wehr Schulsozialarbeit. Damit ist die Gemeinde Vorreiter in der Region gewesen, heute sind Schulsozialarbeiter Standard an vielen Schulen und helfen bei der Lösung von Problemen. In Wehr wurden die beiden Werkrealschulen von 2002 bis 2008 von einer Fachkraft betreut. Seit 2008 gibt es zwei Stellen für Schulsozialarbeiter, mittlerweile werden alle Wehrer Schulen betreut. Seit 15 Jahren wird die Schulsozialarbeit vom Land sowie vom Landkreis mit einem Personalkostenzuschuss gefördert. Nachdem die langjährigen Schulsozialarbeiterinnen Ribanna Schönau und Simona Winkler im Sommer letzten Jahres ausgeschieden sind, ist der Jugend- und Heimerzieher Thomas Meier vom Wehrer Jugendhaus an die Schule gewechselt. Seit Februar ist die noch offene Stelle mit Miriam Mulflur und Leonie Schmidt, die zur Hälfte auch im Jugendhaus tätig ist, besetzt. Beide schließen in Kürze ihr Bachelorstudium ab.